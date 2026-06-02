Boca dio el primer paso para intentar el regreso de Sebastián Villa

La dirigencia del Xeneize ya tomó contacto con el atacante colombiano en busca de lograr en este mercado de pases su vuelta al club.

Boca comenzó a moverse en el mercado de pases y uno de los primeros nombres sobre los que avanzó es el de Sebastián Villa. Con el plantel de vacaciones y en medio de la búsqueda del reemplazante de Claudio Úbeda como técnico, la dirigencia realizó un primer contacto con el entorno del delantero colombiano, considerado una prioridad para reforzar un sector del equipo que mostró problemas de eficacia durante gran parte de la temporada.