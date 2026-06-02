Boca dio el primer paso para intentar el regreso de Sebastián Villa

La dirigencia del Xeneize ya tomó contacto con el atacante colombiano en busca de lograr en este mercado de pases su vuelta al club.
Boca comenzó a moverse en el mercado de pases y uno de los primeros nombres sobre los que avanzó es el de Sebastián Villa. Con el plantel de vacaciones y en medio de la búsqueda del reemplazante de Claudio Úbeda como técnico, la dirigencia realizó un primer contacto con el entorno del delantero colombiano, considerado una prioridad para reforzar un sector del equipo que mostró problemas de eficacia durante gran parte de la temporada.
El interés por Villa no es nuevo, pero en las últimas horas se produjo un avance concreto que reactivó una negociación que hasta hace poco parecía improbable. En el club entienden que el extremo de Independiente Rivadavia puede aportar desequilibrio, velocidad y experiencia en un contexto en el que Boca necesita reconstruirse rápidamente para afrontar los objetivos que le quedan en el año.
Más allá de la voluntad del Xeneize, la operación presenta varios obstáculos. Uno de ellos es la postura de Independiente Rivadavia, que no tiene intenciones de desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras. También influye la situación del propio futbolista, que a los 30 años atraviesa un buen presente y veía con ilusión la posibilidad de disputar los octavos de final de la Copa Libertadores con la Lepra de Mendoza.
Además de los aspectos deportivos y económicos, todavía quedan cuestiones legales pendientes entre Boca y Villa derivadas de su conflictiva salida en 2023. Esos temas forman parte de las conversaciones que deberán resolverse para que la negociación avance. Por ahora, el club ya dio el primer paso y dejó en claro que el colombiano sigue siendo uno de los nombres que encabezan la lista de refuerzos para el próximo semestre.
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