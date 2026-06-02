Sin Messi y con una sorpresa: el primer equipo que probó Scaloni en Kansas

El entrenador de la Selección Argentina ensayó una formación para el amistoso con Honduras en medio de la recuperación de varios futbolistas que llegaban con molestias físicas.
Lionel Scaloni comenzó a delinear el equipo para el amistoso del sábado frente a Honduras y en la primera práctica de fútbol en Estados Unidos dejó varias pistas. Sin Messi, Dibu ni Paredes, quienes siguen recuperándose de distintas molestias físicas, el entrenador paró un once con Nicolás Capaldo como una de las principales novedades y con el mediocampo campeón del mundo integrado por Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.
La presencia de Capaldo sobresale porque no integra la lista definitiva para el Mundial y atraviesa su primera convocatoria a la Selección Mayor. Con Nahuel Molina y Gonzalo Montiel todavía en recuperación, el ex Boca aparece como una alternativa concreta para el lateral derecho. Además, Thiago Almada apareció entre los elegidos para el ataque.
Más allá del equipo que probó, Scaloni recibió una noticia alentadora en una convocatoria marcada por las lesiones. Cristian Romero y Julián Álvarez ya cuentan con el alta médica, mientras que Thiago Almada dejó atrás la contractura que arrastraba desde los últimos días de competencia en su club. De esta manera, el entrenador ya tiene disponibles a 19 de los 26 futbolistas convocados para la gira previa al Mundial.
Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.
La AFA confirmó la recuperación de dos piezas fundamentales para el equipo. “Los jugadores Cristian Romero y Julián Álvarez se entrenaron con normalidad junto al resto del equipo durante todo el entrenamiento de este lunes, quedando a disposición del cuerpo técnico de ahora en adelante”, informó el parte médico difundido tras la práctica en Kansas City. Almada también trabajó a la par de sus compañeros y dejó de ser una preocupación para el cuerpo técnico.
Romero completó una recuperación de casi 50 días después de sufrir una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha durante un partido del Tottenham. El defensor atravesó distintas etapas de rehabilitación entre Inglaterra, el predio de Belgrano en Córdoba y el complejo de Ezeiza hasta recibir finalmente el alta. Por su parte, Julián dejó atrás el esguince de tobillo que había sufrido en la semifinal de la Champions y ya volvió a entrenarse con normalidad tras varias semanas de trabajo diferenciado.
Antes de viajar a Estados Unidos, Scaloni había adelantado que administraría las cargas para evitar riesgos innecesarios. “No vamos a arriesgar a ninguno, los que estén disponibles jugarán y si están todos tomaremos decisiones”, explicó. Además, remarcó que la idea es repartir minutos entre la mayor cantidad posible de jugadores: “En principio haríamos un mix en los dos partidos para que todos lleguen con rodaje, se sientan partícipes. El anterior Mundial nos dio la pauta que todos son importantes”.
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