Sin Messi y con una sorpresa: el primer equipo que probó Scaloni en Kansas

cuti romero Cuti Romero, a la par en la práctica de la Selección (Foto: @Argentina).

Scaloni recuperó a Cuti Romero y Julián Álvarez

La AFA confirmó la recuperación de dos piezas fundamentales para el equipo. “Los jugadores Cristian Romero y Julián Álvarez se entrenaron con normalidad junto al resto del equipo durante todo el entrenamiento de este lunes, quedando a disposición del cuerpo técnico de ahora en adelante”, informó el parte médico difundido tras la práctica en Kansas City. Almada también trabajó a la par de sus compañeros y dejó de ser una preocupación para el cuerpo técnico.

Romero completó una recuperación de casi 50 días después de sufrir una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha durante un partido del Tottenham. El defensor atravesó distintas etapas de rehabilitación entre Inglaterra, el predio de Belgrano en Córdoba y el complejo de Ezeiza hasta recibir finalmente el alta. Por su parte, Julián dejó atrás el esguince de tobillo que había sufrido en la semifinal de la Champions y ya volvió a entrenarse con normalidad tras varias semanas de trabajo diferenciado.

Antes de viajar a Estados Unidos, Scaloni había adelantado que administraría las cargas para evitar riesgos innecesarios. “No vamos a arriesgar a ninguno, los que estén disponibles jugarán y si están todos tomaremos decisiones”, explicó. Además, remarcó que la idea es repartir minutos entre la mayor cantidad posible de jugadores: “En principio haríamos un mix en los dos partidos para que todos lleguen con rodaje, se sientan partícipes. El anterior Mundial nos dio la pauta que todos son importantes”.