Eduardo Coudet: "El equipo va agarrando la idea, va creciendo de a poco"

Respecto al funcionamiento ofensivo, el entrenador dejó en claro que su objetivo es que todos los jugadores de ataque participen en la generación de goles: “Necesito que en esa cantidad de gente de buen pie que ponemos de mitad de cancha hacia adelante todos tengan posibilidades de hacer goles. Después quién los haga es indiferente si ganamos. Lo importante es generarles situaciones a los delanteros”.

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El DT también se refirió a la nueva presencia de Kendry Páez en el equipo titular, quien salió con una molestia durante el encuentro. “Tenía un golpe. Nos da alguien que puede asociarse en el juego interno, que por momentos pisa el área y por momentos sale a jugar. Estamos evaluando muchas cosas y viendo semana a semana quién está mejor”, explicó.

En ese sentido, destacó la competencia interna dentro del plantel y la importancia de que todos los jugadores mantengan un alto nivel: “Nos va a hacer mejores que aprieten los que no les ha tocado jugar. Es fundamental que sea un grupo competitivo y que los niveles estén parejos”.

Además, Coudet elogió la respuesta de los juveniles del club, una constante histórica en el conjunto millonario. “Conociendo el club, en situaciones difíciles a los chicos de River es a los que menos les cuesta jugar. Cuando te dan la camiseta en este club lo importante es que no la prestés”, sostuvo. En esa línea mencionó a jóvenes como Santiago Beltrán.

El técnico también destacó algunos aspectos del funcionamiento colectivo que ya empiezan a verse en su equipo, como la presión tras pérdida. “Recuperamos mucha pelota después de perderla y eso habla del compromiso de los diez jugadores de campo. A partir de ahí hay que ser inteligentes para decidir cuándo atacar y cuándo respirar”, explicó.

De todos modos, insistió en que el proceso requiere tiempo y trabajo: “Estamos un poquito ansiosos en todos los sentidos, el equipo y el afuera. Pero vamos recuperando juego de a poco. Algunas cosas ya se ven y otras se van a ir automatizando con el paso de los entrenamientos”.

Por último, Coudet también se refirió a la expectativa por el sorteo de la Copa Sudamericana y aseguró que el equipo está preparado para lo que toque. “La expectativa es la mejor. Lo que toque será bienvenido. Hay lugares donde la logística es más complicada, pero nos adaptaremos. Lo importante es encontrarnos bien como grupo cuando empiece otro torneo”.