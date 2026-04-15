Boca evalúa incorporar un arquero tras la grave lesión de Agustín Marchesín

En paralelo, en el fútbol argentino bajo la órbita de la AFA, Boca también tiene margen de maniobra. Dado que la recuperación de Marchesín demandará entre seis y ocho meses, el club puede solicitar un cupo extra por lesión para incorporar un jugador en el Torneo Apertura. Para ello, debe cumplir ciertos requisitos: que la lesión ocurra antes del 70% del campeonato y que el futbolista haya participado en al menos el 25% de los partidos, condiciones que en este caso se cumplen.

Live Blog Post image La tristeza del arquero mientras era retirado del campo de juego. Foto: AP.

Mientras tanto, el arco será ocupado por Leandro Brey, con Javier García como alternativa. Sin embargo, la poca continuidad reciente de ambos —especialmente en partidos de alta exigencia— es uno de los factores que empuja al Consejo de Fútbol, encabezado por Juan Román Riquelme, a evaluar la llegada de un arquero con mayor experiencia.

La decisión final no será únicamente reglamentaria, sino también deportiva: sostener a Brey y apostar al desarrollo interno o salir al mercado en busca de una solución inmediata para un puesto determinante. Boca, otra vez, juega un partido clave fuera de la cancha.