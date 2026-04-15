Claudio Úbeda palpitó el Superclásico: "A River ya le ganamos el año pasado"

"Es muy valorable lo de equipo. Barcelona de visitante tiene mejores resultados que de local. Tuvimos paciencia para romper esa defensa para desequilibrar. Volvimos a tener gol de pelota parada. Ascacibar hizo un gran partido, con mucha participación en llegadas a posición de gol. Eso ayuda a pensar en lo que viene. Ahora, de lleno la cabeza en el Súper, para hacer el mejor partido posible", agregó.

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"Sé que es un resultado importante. Ganar en Libertadores, en casa, ante un rival que sabe jugar en Copa, es valioso. Hoy a nivel trascendencia puede haber sido el partido más importante en mi etapa en el club", sostuvo en una importante consideración del triunfo copero.

"Siempre trabajamos para que todos participen en la ofensiva. Los dos delanteros (Merentiel y Bareiro) hicieron un buen partido. Ese desgaste provocan las posibilidades para el rompimiento de los volantes. Cuando ellos hacen una línea de cinco intentamos hacer subir a sus laterales para que se abriera la línea de tres. Así vino el gol de Ascacibar", analizó el Sifón.

"Ojalá siempre tenga el problema de la dificultad de elegir. Zeballos está volviendo. Aranda se adapta a jugar de enganche o por afuera. Tiene variedad de posibilidades de elegir. No creo que sea una dificultad para Zeballos tener un recorrido más largo. Físicamente está súper apto. Pero cuando uno vuelve de una lesión importante necesita minutos para poder soltarse", continuó el técnico.

"Tenemos un buen equipo para competir. No soy quién para decir si somos los mejores. Valoro la actitud y predisposición del plantel. Es importante ganar con cantidad de goles. Sumado al que le ganamos de visitante a Católica nos posiciona mejor para el futuro".

Por último, sobre el impacto de la lesión de Marchesín, afirmó: "Cuando pasan esas cosas en el inicio de un partido la sensación no es buena. Estás pendiente de la lesión del compañero. Hicimos foco en la concentración, en cómo trabajar. Nosotros igualamos a los laterales que subían y por eso no recibimos goles. Agustín es una pérdida grave y grande. Lo respaldamos y le damos todo el apoyo en función de lo que determine la lesión".