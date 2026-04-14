Video: Neymar marcó a los cuatro minutos en su vuelta a los torneos de Conmebol

Por otro lado, Ney quiere volver a recuperar la sonrisa en Santos después de un primer año traumático en 2025 donde el equipo peleó la permanencia en la máxima categoría. Estuvo a punto de volver a descender como le ocurrió en 2023 por primera vez en su historia, antes de la vuelta del hijo estrella de la casa.

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Neymar | Santos 1x0 Recoleta



Sul-Americana | Rodada 2 (Grupo D)pic.twitter.com/9VrUgGTGM7 — A TV (@arrudatvoficial) April 15, 2026