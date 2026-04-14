Video: Neymar marcó a los cuatro minutos en su vuelta a los torneos de Conmebol

Tras unos largos 14 años, el astro brasilero volvió a jugar un partido internacional de clubes del continente americano en el duelo entre Santos y Deportivo Recoleta y lo hizo con gol incluido.
Neymar marcó a los cuatro minutos del partido de Santos con Deportivo Recoleta (1-1) por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana, que significó su regreso a los torneos de Conmebol después de 14 años, en los que estuvo jugando en Barcelona, PSG y Al-Hilal salvo el último año donde su equipo no disputó ningún certamen copero.
En el inicio del partido, Recoleta se le animó a Santos, atacó con mucha gente y sufrió un contraataque letal, que terminó en un centro de Gabigol y aparición de Ney por el centro del área para abrir el marcador. A pura sonrisa, el astro brasilero celebró su primer gol en la Copa Sudamericana.
Cabe recordar que Ney no jugó en el debut de Santos en la competencia internacional frente a Deportivo Cuenca en condición de visitante por precaución médica por su estado físico. El partido terminó sorpresivamente 1 a 0 a favor del equipo ecuatoriano por lo que el Peixe arribó a este segundo compromiso con más obligación que nunca.
Neymar busca recuperar su nivel para meterse en la lista del plantel de Brasil armada por Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo. El prestigioso entrenador italiano no mira documentos o trayectorias, llevará al mejor plantel posible y el estado físico del crack pone en duda su participación.
Por otro lado, Ney quiere volver a recuperar la sonrisa en Santos después de un primer año traumático en 2025 donde el equipo peleó la permanencia en la máxima categoría. Estuvo a punto de volver a descender como le ocurrió en 2023 por primera vez en su historia, antes de la vuelta del hijo estrella de la casa.
comentar