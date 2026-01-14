Fútbol |

Boca juega su primer partido del año ante Millonarios: hora, TV y formaciones

El Xeneize jugará hoy por la tarde-noche su primer partido del 2026 ante Millonarios de Colombia, lo que será un amistoso en homenaje a Miguel Ángel Russo, en La Bombonera.

Boca se prepara para abrir la agenda de su 2026 y disputar el primer partido del año en La Bombonera. Jugará ante Millonarios de Bogotá en un amistoso en homenaje a Miguel Ángel Russo, ídolo de ambas instituciones.

image
Boca abre su 2026 ante Millonarios en La Bombonera.

Boca abre su 2026 ante Millonarios en La Bombonera.

El Xeneize, que hasta el momento solo incorporó al colombiano Marino Hinestroza, proveniente de Atlético Nacional; jugaría con el mismo 11 con el que finalizó el año pasado, aunque con algunas bajas.

Desde el club confirmaron las lesiones de Carlos Palacios, con una sinovitis en su rodilla derecha; Rodrigo Battaglia, con una tendinitis en el tendón de Aquiles de su pie derecho; Edinson Cavani, con una lumbalgia; y Milton Giménez con una pubalgia.

ADEMÁS: Boca negocia con dos futbolistas: quiénes son y cómo están las conversaciones

Si bien este va a ser el primer partido para el conjunto de Claudio Úbeda, Millonarios viene de jugar ante River, partido que perdió por 1 a 0.

El posible once inicial de Boca sería: Marchesin; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Herrera, Paredes, Delgado; Zenon, Merentiel, Zeballos.

El partido comenzará a las 19 horas y será televisado por Disney+ y ESPN Premium.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados