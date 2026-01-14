Boca juega su primer partido del año ante Millonarios: hora, TV y formaciones

image Boca abre su 2026 ante Millonarios en La Bombonera.

El Xeneize, que hasta el momento solo incorporó al colombiano Marino Hinestroza, proveniente de Atlético Nacional; jugaría con el mismo 11 con el que finalizó el año pasado, aunque con algunas bajas.

Desde el club confirmaron las lesiones de Carlos Palacios, con una sinovitis en su rodilla derecha; Rodrigo Battaglia, con una tendinitis en el tendón de Aquiles de su pie derecho; Edinson Cavani, con una lumbalgia; y Milton Giménez con una pubalgia.

Si bien este va a ser el primer partido para el conjunto de Claudio Úbeda, Millonarios viene de jugar ante River, partido que perdió por 1 a 0.

El posible once inicial de Boca sería: Marchesin; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Herrera, Paredes, Delgado; Zenon, Merentiel, Zeballos.

El partido comenzará a las 19 horas y será televisado por Disney+ y ESPN Premium.