En un partido lleno de goles, Independiente le ganó un amistoso a Everton de Chile

El Rojo empezó abajo en el marcador con un gol de Alan Medina para el conjunto chileno, pero rápidamente reaccionó con goles de Walter Mazzanti y Luciano Cabral para pasar al frente y después se terminaron yendo 2 a 2 al descanso. Tras un primer tiempo parejo, el club argentino fue claramente mejor en el complemento y se llevó la victoria.

Independiente volvió a tomar el mando en la segunda etapa con tantos de Gabriel Ávalos y Lautaro Millán, estirando la ventaja a un 4 a 2 en el marcador. En los minutos finales, el conjunto chileno descontó con un tanto de “Chaco” Martínez, aunque Ignacio Pussetto de cabeza selló el 5-3 final para el elenco de Avellaneda.

La victoria representa el segundo triunfo del equipo en su preparación de verano, tras haber ganado también ante Alianza Lima en un amistoso anterior. Para este duelo, el entrenador Gustavo Quinteros buscó mostrar variantes ofensivas y la presencia de varios jugadores en buena forma fue clave para el triunfo.

En frente, el Everton de Viña del Mar exhibió ambición y no se quedó atrás en el marcador, con una propuesta ofensiva que tuvo su recompensa parcial, pero que no alcanzó para neutralizar la superioridad roja en ataque. En Independiente tuvo su debut formal el único refuerzo hasta el momento, Ignacio Malcorra, que ingresó en el complemento y aporto buen manejo de pelota, dándole inclusive la asistencia a Millán para el cuarto gol.

Post partido, el ex Rosario Central declaró: "Me estoy sintiendo bien, cada día me voy conociendo más con mis compañeros y lo importante es que el equipo va por un buen camino. El equipo hizo un buen trabajo, nos estamos preparando bien. Estos amistosos sirven para agarrar ritmo. Tenemos buen plantel, un buen equipo y cualquiera puede jugar".