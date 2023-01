Boca Juniors se negó a vender al Getafe a Valentín Barco

En principio desde el club español hicieron una oferta de cuatro millones de euros para quedarse con el 50 por ciento del jugador, cuyo contrato termina en diciembre, pero desde Boca, sabiendo que podrían perderlo sin dinero en el medio en caso de que se vaya libre -como ocurrirá con Agustín Rossi-, optaron por no cerrar la negociación, pero pedir un millón más.

Desde Getafe dejaron entrever que esa no sería la traba, sino algunos pedidos de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, que habrían solicitado algunas otras cuestiones relacionadas al otro 50% y eso tiene frenada la negociación. Mientras tanto, Barco, una de las promesas del Xeneize sigue sin jugar ni en la Reserva por la no renovación de su contrato, algo que también lo habría dejado fuera de la Selección argentina Sub 20.

"Si las negociaciones no siguen adelante se le va a renovar el contrato por un año más, que es lo que ellos solicitaron. Su representante nos pidió dos o tres condiciones que están a nuestro alcance y tampoco son nada del otro mundo, una fue no aumentar su cláusula de salida (15 millones de dólares)", destacó Riquelme hace unos días en diálogo con ESPN.

"Si se va a Getafe, queremos que el chico crezca. Si se queda acá, lo vamos a seguir cuidando y preparando para que el día de mañana pueda llegar a ser un jugador profesional", finalizó.