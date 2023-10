Boca Juniors: ¿Suplentes contra Racing pensando en Fluminense?

Más allá de que el Xeneize le pone todas sus fichas a la Libertadores, no puede descuidar el ámbito doméstico ya que todavía no clasificó a la copa internacional del año que viene: en la tabla anual está sexto, a dos puntos de quien por ahora se llevo el último cupo, que es Godoy Cruz. Aunque es cierto que Boca todavía sigue con vida en la Copa Argentina, que otorga otra plaza al certamen.

Es por eso que la victoria del pasado viernes fue fundamental ya que le dio aire a Boca, que tendrá dos partidos antes de la final con Fluminense: este martes visitará a Racing y el próximo sábado recibirá a Estudiantes.

F87eCCWWgAA3DKo.jpeg Boca Juniors venció a Unión en La Bombonera.

En ese sentido, la idea de Almirón es rotar contra la Academia para darle descanso a los futbolistas que jugaron contra Unión, y luego volver a utilizar titulares frente a Estudiantes, siete días antes de la final. De ese modo, según entiende el técnico, no pondría en riesgo la salud física de sus mejores jugadores con acumulación de encuentros, y al mismo tiempo, estos llegarían con ritmo al duelo con Fluminense.

Algo a tener en cuenta es que Marcos Rojo no estará disponible en el Maracaná, ya que fue expulsado en la revancha ante Palmeiras, por lo que allí el entrenador tiene una cuestión a resolver: quién será el segundo marcador central. Al no contar con el capitán, la primera medida de Almirón es resguardar a Figal, quien llegó tocado al choque con Unión y por eso finalmente no jugó.

Por perfil zurdo, y por nivel cada vez que le tocó ingresar, Nicolás Valentini es el principal candidato a ocupar el lugar de Rojo contra Fluminense. Así, el Vikingo no jugaría vs. Racing y sí ante Estudiantes, pero el ex Manchester United fue reemplazado con una molestia ante el Tatengue, por lo que habrá que ver si llega a jugar el martes. Si no, Almirón deberá decidir si junto a Bruno Valdez arriesga a Figal o Valentini, o pone a Facundo Roncaglia.

valentini.webp Nicolás Valentini, el candidato a reemplazar a Marcos Rojo en la final de la Copa Libertadores.

El entrenamiento del lunes será clave para saber un posible equipo de cara al choque contra la Academia, ya que la conformación de la formación alternativa que disponga dará pistas también sobre lo que será una alineación titular ante Estudiantes y, en consecuencia, frente a Fluminense.

Es que más allá de que el equipo titular de Boca sale prácticamente de memoria, Almirón suele variar en función del rival, y teniendo en cuenta sobre todo el poder de fuego que tiene el conjunto brasileño en ataque, no sería extraño que el entrenador Xeneize haga alguna modificación táctica o de nombres.