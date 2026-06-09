El Mono Navarro Montoya le pidió a Riquelme que vaya por Dibu Martínez para Boca

El histórico arquero del Xeneize consideró que el campeón del mundo debería ser el principal objetivo para cubrir una posición que genera preocupación de cara a la próxima temporada.
La búsqueda de un arquero para el próximo mercado de pases volvió a instalarse como una prioridad en Boca y Carlos Fernando Navarro Montoya sorprendió al proponer un nombre de máxima jerarquía. El histórico guardameta del Xeneize aseguró que Juan Román Riquelme debería intentar incorporar a Emiliano "Dibu" Martínez, figura de la Selección Argentina y uno de los arqueros más destacados del fútbol mundial.
La situación bajo los tres palos obliga a la dirigencia a evaluar alternativas para 2027. Agustín Marchesín no volverá a jugar en lo que resta del año y finaliza su contrato en diciembre, mientras que Leandro Brey todavía no logró consolidarse plenamente como titular. A eso se suma la escasa participación de Javier García, quien apenas acumuló minutos en las últimas temporadas.
Aunque en las últimas semanas surgieron nombres como Walter Benítez, Gerónimo Rulli y Álvaro Montero, el "Mono" considera que Boca debe apuntar mucho más alto. “Me parece Boca un lugar de excelencia y tiene que hacer un intento por Dibu Martínez”, afirmó en el programa Boca de Selección, por AM 990. Además, sostuvo que una eventual propuesta podría despertar el interés del campeón del mundo.
El exarquero, que defendió los colores azul y oro durante casi una década, también se mostró optimista respecto de la viabilidad económica de una operación de semejante magnitud. “Dibu moviliza muchísimo y seguramente habrá empresas que colaboren. La ingeniería económica se puede generar para poder traer al Dibu Martínez”, aseguró, convencido de que Boca debería explorar la posibilidad de sumar a una de las grandes figuras del fútbol argentino.
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