El Mono Navarro Montoya le pidió a Riquelme que vaya por Dibu Martínez para Boca

El exarquero, que defendió los colores azul y oro durante casi una década, también se mostró optimista respecto de la viabilidad económica de una operación de semejante magnitud. “Dibu moviliza muchísimo y seguramente habrá empresas que colaboren. La ingeniería económica se puede generar para poder traer al Dibu Martínez”, aseguró, convencido de que Boca debería explorar la posibilidad de sumar a una de las grandes figuras del fútbol argentino.