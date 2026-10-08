Boca llegó a Córdoba y desató la locura de los hinchas

La otra imagen destacada de la noche tuvo como protagonista a Miguel Merentiel, quien llegó cantando al ritmo de la gente. La Bestia comenzará el encuentro desde el banco de suplentes, ya que será uno de los futbolistas que descansará en este compromiso. Su actitud se sumó al clima festivo que acompañó el arribo del equipo, en una recepción que tuvo todos los condimentos: canciones, banderas, camisetas y una multitud pendiente de cada movimiento de la delegación.