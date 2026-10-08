Boca llegó a Córdoba y desató la locura de los hinchas

El plantel del Xeneize fue recibido por una multitud en el hotel de concentración, con Leandro Paredes y Leonel Flores como los más buscados.
La llegada de Boca a Córdoba desató una verdadera fiesta azul y oro, con una multitud de hinchas que se acercó al hotel para recibir al plantel antes del partido de este viernes frente a Instituto. Con banderas, camisetas y celulares en alto, los simpatizantes esperaron durante más de una hora para saludar a los jugadores, pedirles fotos y demostrarles su apoyo. La expectativa creció con el paso de los minutos hasta la llegada del micro, que despertó una explosión de gritos.
Uno de los principales focos de atención fue Leandro Paredes, capitán y uno de los jugadores más buscados por los hinchas, que recibió una gran cantidad de muestras de cariño cuando apareció en el hotel. También se destacó la presencia de Leonel Flores, la joven promesa que afrontará ante Instituto su quinto partido en cinco días y que despertó especialmente el entusiasmo de los más chicos. Enner Valencia, por sus últimas actuaciones, también tuvo una bienvenida especial.
La otra imagen destacada de la noche tuvo como protagonista a Miguel Merentiel, quien llegó cantando al ritmo de la gente. La Bestia comenzará el encuentro desde el banco de suplentes, ya que será uno de los futbolistas que descansará en este compromiso. Su actitud se sumó al clima festivo que acompañó el arribo del equipo, en una recepción que tuvo todos los condimentos: canciones, banderas, camisetas y una multitud pendiente de cada movimiento de la delegación.
Juan Román Riquelme encabezó la delegación de Boca en Córdoba y volvió a acompañar al plantel en una semana clave para el equipo. El presidente estuvo presente en la llegada, aunque ingresó directamente al hotel y dejó que los futbolistas compartieran el momento con los hinchas. La visita a Córdoba será la primera parada de una agenda exigente, que tendrá como siguiente gran objetivo la semifinal de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama.
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