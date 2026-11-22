Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rodolfo Arruabarrena (@rodolfo.arruabarrena)

Durante la conferencia post partido, Arruabarrena también había dejado en claro su deseo de continuar por la senda ganadora: “Este grupo va a seguir insistiendo para conseguir más cosas. Todavía nos resta un mes de temporada, con cosas importantes para nosotros; trataré de convencerlos para que mañana vuelvan a concentrar”. Y agregó: “Si me piden día libre lo daré pero el lunes estaremos concentrando hasta el miércoles. No podemos fallar en nuestra casa con un duro como es Independiente Rivadavia”.

Por otro lado, comentó la felicidad que sintió al escuchar el pitazo final que lo consagró por primera vez campeón de la Copa Sudamericana como DT de Boca: “Contento por todo, en los últimos minutos me quebré, pero después me repuse”.

Al cabo, Arruabarrena evaluó la producción de su equipo: “En el partido fuimos claramente protagonistas, salvo en los últimos 10 o 15 minutos, en los que fuimos más pasivos. Lo hicimos bien y dijimos presente en un partido internacional y en una final”.