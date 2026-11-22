El Vasco publicó un posteo desde su cuenta de Instagram. Expresó su satisfacción por la conquista de la Copa Sudamericana e insistió en su espíritu competitivo de cara a la recta final del semestre.
El día después de la consagración de Boca en la Copa Sudamericana, el DT Rodolfo Arruabarrena eligió sus redes sociales para festejar el título, agradecerle a todos los que forman parte del club y ratificar que no hay tiempo para relajarse.
El entrenador publicó un mensaje desde su cuenta de Instagram. "Un sueño cumplido", manifestó en el inicio del posteo. Lejos de conformarse, dejó en claro su espíritu competitivo de cara a la recta final del semestre: "El camino sigue y quedan desafíos importantes por jugarse".
"Felicitaciones a los jugadores, al staff, a los hinchas y a todos los que hacen grande a este club desde cada rincón", continuó el técnico del Xeneize.
Y concluyó: "Seguimos con la cabeza en lo que viene y el compromiso de siempre".
Durante la conferencia post partido, Arruabarrena también había dejado en claro su deseo de continuar por la senda ganadora: “Este grupo va a seguir insistiendo para conseguir más cosas. Todavía nos resta un mes de temporada, con cosas importantes para nosotros; trataré de convencerlos para que mañana vuelvan a concentrar”. Y agregó: “Si me piden día libre lo daré pero el lunes estaremos concentrando hasta el miércoles. No podemos fallar en nuestra casa con un duro como es Independiente Rivadavia”.
Por otro lado, comentó la felicidad que sintió al escuchar el pitazo final que lo consagró por primera vez campeón de la Copa Sudamericana como DT de Boca: “Contento por todo, en los últimos minutos me quebré, pero después me repuse”.
Al cabo, Arruabarrena evaluó la producción de su equipo: “En el partido fuimos claramente protagonistas, salvo en los últimos 10 o 15 minutos, en los que fuimos más pasivos. Lo hicimos bien y dijimos presente en un partido internacional y en una final”.
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