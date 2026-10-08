River espera por Thiago Almada: cuándo se define su regreso tras el desgarro

El volante volvió a entrenarse parcialmente con el grupo y este viernes afrontará una evaluación decisiva para determinar si puede integrar la lista de concentrados para el partido del sábado en el Monumental.
Thiago Almada aceleró su recuperación del desgarro en el cuádriceps derecho y mantiene chances de regresar ante Estudiantes de Río Cuarto, este sábado en el Monumental. A 19 días de la lesión sufrida frente a Huracán, el volante volvió a realizar parte de los trabajos junto al grupo y en River no descartan incluirlo en la lista de concentrados. La decisión dependerá de cómo responda en la última prueba física.
El entrenamiento de este jueves representó un nuevo avance para el ex Vélez, que se mostró suelto y sin molestias durante las tareas que compartió con sus compañeros. Sin embargo, Almada todavía no recibió el alta médica y deberá someterse este viernes a una evaluación de mayor intensidad. Si supera esa instancia sin inconvenientes, el cuerpo técnico analizará la posibilidad de convocarlo para el encuentro ante el conjunto cordobés.
La postura en River es no asumir riesgos que puedan provocar una recaída. Aunque el futbolista tiene muchas ganas de volver y su presencia es importante para el funcionamiento ofensivo del equipo, la intención es respetar los tiempos de recuperación. Un regreso anticipado podría dejarlo afuera durante varias semanas más, en un tramo exigente del campeonato y con el Superclásico frente a Boca en el horizonte.
Almada no necesitó adaptación en River: se transformó en una de las figuras del equipo desde el día uno. Su capacidad para conducir los ataques y generar juego lo convirtió en una pieza importante del equipo. Por eso, la evaluación de este viernes será determinante para definir si puede reaparecer este sábado o si deberá esperar una nueva oportunidad para regresar a las canchas.
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