River espera por Thiago Almada: cuándo se define su regreso tras el desgarro

El entrenamiento de este jueves representó un nuevo avance para el ex Vélez, que se mostró suelto y sin molestias durante las tareas que compartió con sus compañeros. Sin embargo, Almada todavía no recibió el alta médica y deberá someterse este viernes a una evaluación de mayor intensidad. Si supera esa instancia sin inconvenientes, el cuerpo técnico analizará la posibilidad de convocarlo para el encuentro ante el conjunto cordobés.