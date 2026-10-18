Boca llegó a Río para la revancha con Vasco con Paredes y Velasco en los convocados

Los convocados de Boca para la revancha ante Vasco da Gama en Río de Janeiro.

La otra novedad positiva para el Xeneize es la vuelta de Alan Velasco a la lista de convocados. El extremo había sufrido un desgarro en el aductor izquierdo el 2 de octubre, ante Unión, y las previsiones iniciales indicaban que estaría al menos tres semanas fuera. Su evolución en los entrenamientos le permitió meterse en la delegación.

Alan Velasco se recupera positivamente de su desgarro y apunta a la revancha vs. Vasco da Gama.

Además, Sebastián Villa dejó atrás el esguince en el tobillo derecho que sufrió en el partido de ida y estará nuevamente a disposición del entrenador. El colombiano se perdió el triunfo frente a Talleres, pero ahora aparece como una alternativa para el banco de suplentes.

En contrapartida, Agustín Marchesín, Tomás Belmonte, Tomás Aranda y Adam Bareiro no viajaron a Brasil y quedaron fuera de la revancha. Boca buscará llegar con sus principales piezas disponibles para un compromiso clave en el estadio Maracaná.