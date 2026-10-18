Boca llegó a Río para la revancha con Vasco con Paredes y Velasco en los convocados

El Xeneize ya está en Brasil para buscar remontar la serie de semifinales de la Sudamericana tras caer 1 a 0 en la ida en La Bombonera. El capitán y el enganche vuelven a estar citados.
Boca llegó a Río de Janeiro en la noche de este domingo para disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Sudamericana con Vasco Da Gama tras haber caído 1 a 0 en la ida en La Bombonera. Un rato antes, salió a la luz la lista de Rodolfo Arruabarrena en donde se observó que Leandro Paredes y Alan Velasco vuelven a estar convocados.
Durante la práctica de este domingo en Ezeiza, previo al viaje a Brasil, Paredes participó del fútbol reducido junto al resto del plantel y respondió favorablemente. Tras esa señal positiva, el cuerpo técnico decidió incluirlo en la nómina que partió rumbo a Brasil.
Sin embargo, su presencia desde el arranque todavía está en duda. El desgarro de grado 2 en el isquiotibial derecho, sufrido el 9 de octubre durante el empate 2-2 frente a Instituto en Córdoba, condiciona sus posibilidades de jugar el martes a las 21.30. De todos modos, si llega en condiciones, tiene grandes chances de ocupar el centro del mediocampo.
Para acelerar su recuperación en tiempos récord, el volante realiza un tratamiento con plasma rico en plaquetas y trabajos de gimnasio supervisados por kinesiólogos. Su intención es estar disponible para el encuentro, incluso si eso implica asumir riesgos físicos dado que los tiempos recomendados no serán alcanzados.
La otra novedad positiva para el Xeneize es la vuelta de Alan Velasco a la lista de convocados. El extremo había sufrido un desgarro en el aductor izquierdo el 2 de octubre, ante Unión, y las previsiones iniciales indicaban que estaría al menos tres semanas fuera. Su evolución en los entrenamientos le permitió meterse en la delegación.
Además, Sebastián Villa dejó atrás el esguince en el tobillo derecho que sufrió en el partido de ida y estará nuevamente a disposición del entrenador. El colombiano se perdió el triunfo frente a Talleres, pero ahora aparece como una alternativa para el banco de suplentes.
En contrapartida, Agustín Marchesín, Tomás Belmonte, Tomás Aranda y Adam Bareiro no viajaron a Brasil y quedaron fuera de la revancha. Boca buscará llegar con sus principales piezas disponibles para un compromiso clave en el estadio Maracaná.
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