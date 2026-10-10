Se confirmó la lesión de Leandro Paredes: los candidatos a reemplazarlo

También están Camilo Rey Domenech y Rodrigo Battaglia, quienes se recuperaron de sus respectivas lesiones. De todos modos, la falta de ritmo futbolístico podría complicar sus posibilidades de meterse entre los titulares.

Williams Alarcón es una de las alternativas que analiza Rodolfo Arruabarrena para reemplazar al capitán en el mediocampo del Xeneize.

Otro nombre que podría haber sido considerado es Tomás Belmonte, pero el mediocampista también está lesionado y no estaría disponible para el encuentro ante el conjunto brasileño.

Tras el empate con Instituto, Arruabarrena reconoció que deberá encontrar una solución para reorganizar el equipo. “Podemos armar un buen medio, lo que pasa es que una cosa es armarlo y otra cosa es el martes poder demostrarlo”, expresó el entrenador.

Una posibilidad es modificar el esquema y apostar por Milton Delgado y Santiago Ascacibar en el centro del mediocampo, con Carlos Palacios unos metros más adelantado para desempeñarse como enganche. En ese caso, Sebastián Villa y Leonel Flores podrían ocupar los extremos, con Miguel Merentiel como referencia de ataque.

Los números de Boca sin Paredes en 2026

La posible ausencia del capitán no es un detalle menor para el equipo de la Ribera. En lo que va del año, Boca disputó nueve partidos sin Paredes y consiguió cuatro victorias, cuatro empates y una derrota.

La única caída se produjo ante Deportivo Riestra, en el comienzo del Torneo Clausura. El mediocampista tampoco estuvo disponible en otros encuentros por lesiones, suspensión, participación en el Mundial 2026 y decisiones de rotación.

En cambio, con Paredes en cancha, el balance del Xeneize registra 18 triunfos, 11 empates y siete derrotas.

El momento exacto de la lesión de Leandro Paredes. pic.twitter.com/6VSwyF4UAf — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) October 10, 2026

El volante ya había sufrido molestias en el isquiotibial derecho durante este año. En abril, ante River en el Monumental, sintió una sobrecarga que lo obligó a dejar el campo de juego. Un mes después, padeció un pequeño desgarro durante la entrada en calor del encuentro frente a Universidad Católica.

Ahora, Boca aguarda el parte médico para conocer la gravedad de la nueva lesión. Mientras tanto, Arruabarrena deberá definir quién ocupará el lugar de su capitán en un partido decisivo para las aspiraciones del equipo.