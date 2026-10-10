Se confirmó la lesión de Leandro Paredes: los candidatos a reemplazarlo

El capitán de Boca salió con una molestia en el isquiotibial derecha y se perderá las semifinales contra Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Las opciones que analiza el Vasco Arruabarrena.
Leandro Paredes encendió las alarmas en Boca. El mediocampista salió lesionado durante el empate ante Instituto 2 a 2 y quedó descartado para las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama. Este sábado se confirmó que sufrió un desgarro grado dos, por lo que el entrenador Rodolfo Arruabarrena analiza las opciones para cubrir la ausencia de su capitán.
El volante ingresó desde el banco de suplentes y apenas pudo jugar 16 minutos antes de retirarse con dolor en el isquiotibial derecho. La preocupación creció cuando se lo vio salir rengueando del estadio Mario Alberto Kempes.
La zona afectada es el isquiotibial de la pierna derecha y, según los tiempos lógicos de recuperación, se perdería tanto la ida (13/10) en la Bombonera y la vuelta (20/10) en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.
Una de las principales opciones es Williams Alarcón, que disputó todo el partido ante Instituto y podría ganar protagonismo en el mediocampo. El chileno aparece como una alternativa para ocupar el lugar del campeón del mundo en Qatar 2022.
También están Camilo Rey Domenech y Rodrigo Battaglia, quienes se recuperaron de sus respectivas lesiones. De todos modos, la falta de ritmo futbolístico podría complicar sus posibilidades de meterse entre los titulares.
Otro nombre que podría haber sido considerado es Tomás Belmonte, pero el mediocampista también está lesionado y no estaría disponible para el encuentro ante el conjunto brasileño.
Tras el empate con Instituto, Arruabarrena reconoció que deberá encontrar una solución para reorganizar el equipo. “Podemos armar un buen medio, lo que pasa es que una cosa es armarlo y otra cosa es el martes poder demostrarlo”, expresó el entrenador.
Una posibilidad es modificar el esquema y apostar por Milton Delgado y Santiago Ascacibar en el centro del mediocampo, con Carlos Palacios unos metros más adelantado para desempeñarse como enganche. En ese caso, Sebastián Villa y Leonel Flores podrían ocupar los extremos, con Miguel Merentiel como referencia de ataque.
La posible ausencia del capitán no es un detalle menor para el equipo de la Ribera. En lo que va del año, Boca disputó nueve partidos sin Paredes y consiguió cuatro victorias, cuatro empates y una derrota.
La única caída se produjo ante Deportivo Riestra, en el comienzo del Torneo Clausura. El mediocampista tampoco estuvo disponible en otros encuentros por lesiones, suspensión, participación en el Mundial 2026 y decisiones de rotación.
En cambio, con Paredes en cancha, el balance del Xeneize registra 18 triunfos, 11 empates y siete derrotas.
El volante ya había sufrido molestias en el isquiotibial derecho durante este año. En abril, ante River en el Monumental, sintió una sobrecarga que lo obligó a dejar el campo de juego. Un mes después, padeció un pequeño desgarro durante la entrada en calor del encuentro frente a Universidad Católica.
Ahora, Boca aguarda el parte médico para conocer la gravedad de la nueva lesión. Mientras tanto, Arruabarrena deberá definir quién ocupará el lugar de su capitán en un partido decisivo para las aspiraciones del equipo.
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