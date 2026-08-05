El VAR semiautomático debutaría en los octavos de final de la Copa Argentina

Federico Beligoy adelantó que la nueva tecnología sería utilizada por primera vez en la próxima instancia del certamen, que comenzará el 12 de agosto.
La Copa Argentina podría marcar un antes y un después en el arbitraje del fútbol argentino. Tras la confirmación del cronograma de los octavos de final, Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la AFA, adelantó que "la idea" es implementar el VAR semiautomático en esa instancia del torneo, cuyos partidos se disputarán entre el 12 de agosto y el 9 de septiembre.
El sistema utiliza 12 cámaras de seguimiento que registran la ubicación de la pelota y hasta 29 puntos de referencia de cada futbolista, especialmente en las extremidades que intervienen en las jugadas de fuera de juego. Además, la pelota incorpora un sensor que envía información en tiempo real sobre cada contacto, datos que son procesados mediante inteligencia artificial para detectar posibles posiciones adelantadas.
Cuando el sistema identifica un fuera de juego, envía una alerta automática a la cabina del VAR, donde los árbitros revisan la acción antes de tomar una decisión definitiva. De concretarse, será la primera vez que esta tecnología se utilice en una competencia oficial del fútbol argentino, con el objetivo de agilizar y mejorar la precisión en este tipo de decisiones.
Durante la reunión del Comité Ejecutivo también quedó confirmada la fecha de la final de la Copa Argentina, que se disputará el 4 de noviembre, aunque la organización todavía debe definir la sede y el horario del encuentro decisivo.
Miércoles 12 de agosto
19.15 Atlético Tucumán vs Independiente (estadio Marcelo Bielsa de Rosario)
Martes 18 de agosto
17.00 Deportivo Riestra vs Gimnasia y Esgrima La Plata (estadio Norberto Tito Tomaghello)
21.15 Banfield vs Midland (estadio Nuevo Francisco Urbano)
Miércoles 19 de agosto
19.15 Racing vs Belgrano (estadio Único La Pedrera)
Miércoles 26 de agosto
21.15 Aldosivi vs Independiente Rivadavia de Mendoza (estadio Florencio Sola)
Jueves 27 de agosto
19.00 Estudiantes de La Plata vs Barracas Central (estadio a confirmar)
21.15 Platense vs Instituto (estadio Marcelo Bielsa de Rosario)
Miércoles 2 de septiembre
21.15 Boca Juniors vs Vélez Sarsfield (estadio a confirmar)
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