Boca podría no poder llevar público al debut copero con Universidad Católica

El Xeneize podría no tener el apoyo de su gente en las tribunas en el debut en la Copa Libertadores. La alcaldesa de Las Condes, la comuna donde está el estadio, considera que es riesgoso.
Boca podría no poder contar con el apoyo de su gente en el debut en la Copa Libertadores frente a Universidad Católica: las autoridades de la comuna donde está el estadio considera riesgoso la presencia de los bosteros. La alcaldesa de Las Condes, la comuna donde está el estadio, considera de alto riesgo la posibilidad de público visitante.
El partido está programado para el martes 7 de abril en el estadio San Carlos de Apoquindo, también conocido como Claro Arena, en Santiago. Sin embargo, el foco se trasladó fuera del campo de juego: las autoridades locales consideran el encuentro como “de alto riesgo”.
La tensión aumentó luego de que Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes, solicitara formalmente impedir la presencia de simpatizantes de Boca. El pedido fue elevado al delegado presidencial, que deberá tomar una decisión en conjunto con los organismos de seguridad.
El planteo se apoya en episodios recientes de violencia en el fútbol chileno, especialmente lo ocurrido en 2025 durante un cruce entre Independiente y Universidad de Chile, que derivó en duras sanciones por parte de la Conmebol.
A este escenario se suma otro foco de conflicto: Universidad Católica habría puesto a disposición apenas 450 entradas para los hinchas de Boca, una cifra que generó malestar en el club argentino.
El punto no es menor, ya que el reglamento de la Conmebol establece que los equipos locales deben garantizar un mínimo de 2.000 tickets para la parcialidad visitante en la fase de grupos y hasta cuartos de final.
En este contexto, Boca analiza plantarse en defensa del reglamento, mientras espera una resolución oficial. En las próximas horas podría definirse si habrá público visitante, si se amplía el cupo o si finalmente el partido se juega sin hinchas xeneizes.
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