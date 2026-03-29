Boca podría no poder llevar público al debut copero con Universidad Católica

Captura de pantalla 2026-03-28 232506 El antecedente de disturbios entre Independiente y Universidad de Chile es uno de los argumentos para restringir visitantes.

A este escenario se suma otro foco de conflicto: Universidad Católica habría puesto a disposición apenas 450 entradas para los hinchas de Boca, una cifra que generó malestar en el club argentino.

El punto no es menor, ya que el reglamento de la Conmebol establece que los equipos locales deben garantizar un mínimo de 2.000 tickets para la parcialidad visitante en la fase de grupos y hasta cuartos de final.

En este contexto, Boca analiza plantarse en defensa del reglamento, mientras espera una resolución oficial. En las próximas horas podría definirse si habrá público visitante, si se amplía el cupo o si finalmente el partido se juega sin hinchas xeneizes.