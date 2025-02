Boca recibe a Alianza Lima necesitado de un triunfo para seguir en la Copa Libertadores

El partido comenzará a las 21.30 en La Bombonera y se podrá ver en vivo por Fox Sports, Telefé y Disney+. El árbitro será el chileno Piero Maza. "Me llamó mucho la atención el árbitro, no me gustó su trabajo y es un miedo grande que tengo para cuando vayamos a jugar a la cancha de Boca", disparó Néstor Gorosito, DT del equipo peruano, tras el duelo de ida.

Sin embargo, lo cierto es que Maza dirigió una sola vez a Boca. Fue el 27 de mayo de 2022 por la fase de grupos de la Copa Libertadores cuando el Boca de Sebastián Battaglia se impuso 1-0 a Deportivo Cali de Colombia en La Bombonera con un gol de Alan Varela.

El árbitro de 39 años es un conocido en el fútbol argentino por su participación en partidos claves de la Selección. Debutó en la Primera División de Chile en 2014, mientras que se transformó en internacional en la Copa Libertadores en la edición 2018.

image.png

Maza fue el colegiado en el triunfo de Argentina frente a Italia por 3-0 en la Finalissima en Wembley, torneo que reunió al campeón de la Copa América 2021 y de la Eurocopa 2020. A su vez, el 22 de noviembre del 2023 arbitró el recordado triunfo del combinado nacional ante Brasil en el Maracaná, por las Eliminatorias Sudamericanas.

En cuanto al equipo de Boca, Fernando Gago pararía un esquema ofensivo: Agustín Marchesin; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Carlos Palacios, Ander Herrera, Milton Delgado, Kevin Zenón o Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Gago se encuentra ante el compromiso más importante que ha tenido hasta ahora como DT de Boca. No solo estará en juego la clasificación a la próxima ronda, sino que también la continuidad del CABJ en competencias internacionales en 2025, dado que una eliminación en esta instancia lo dejará sin opciones hasta de disputar la Sudamericana.