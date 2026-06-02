Boca confirmó la salida de Úbeda: su gran número y los golpazos del ciclo

Justamente, a fines de abril, Boca perdió 1 a 0 con Cruzeiro en Brasil, se acabó el mencionado invicto y en un par de partidos se cayó todo su respaldo -que le había costado construir- de manera abrupta. El equipo, que había arrancado con dos triunfos en la Copa y era líder de su grupo, terminó quedando tercero y pasando a la Sudamericana. Claro, a aquella caída, se le sumaron otra por 1 a 0 con Barcelona de Ecuador y como local un empate 1 a 1 con el equipo brasilero y derrota también por la mínima con Universidad Católica.

Y, en el medio, también quedó afuera tempranamente y de local en el Torneo Apertura: cayó 3 a 2 con Huracán y se despidió en octavos de final del certamen local. Los dos golpazos, sumado a la eliminación en semifinales del Torneo Clausura 2025 a manos de Racing, reflejaron que su equipo no apareció en los momentos importantes de las competiciones.

Por eso, Úbeda, quien afrontó en octubre del año pasado el durísimo momento de hacerse cargo del equipo después del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, no pudo continuar en el cargo más allá de ser positivo su balance cuantitativo: 32 partidos oficiales, con 17 victorias, siete empates y ocho derrotas, con 45 goles a favor y 22 en contra.