Boca confirmó la salida de Úbeda: su gran número y los golpazos del ciclo

El Xeneize informó el fin del ciclo del Sifón como entrenador después de la durísima eliminación en la Copa Libertadores en fase de grupos en La Bombonera. El balance de su etapa.
Boca confirmó la salida de Claudio Úbeda como entrenador de Boca con un discreto comunicado después de la durísima eliminación en la Copa Libertadores en fase de grupos al caer con Universidad Católica en La Bombonera. El ciclo del Sifón dejará un gran número y tres golpazos en el balance.
Úbeda podrá decir que ganó los dos Superclásicos que afrontó como entrenador de Boca. Primero, venció 2 a 0 al equipo dirigido por Marcelo Gallardo como local en noviembre de 2025. Changuito Zeballos y Miguel Merentiel marcaron los goles del Xeneize que le hizo precio en un partido que lastimó constantemente a su eterno rival. Después, en abril de este año, se impuso 1 a 0 en el Monumental con un tanto de penal de Leandro Paredes.
Por otro lado, en continuación a este gran dato favorable de su ciclo, Úbeda se ganó el amor de los hinchas de Boca durante varios meses de este año donde el equipo llegó a estar 14 partidos seguidos sin conocer la derrota. Algunos se ilusionaron con que sea el "Scaloni de Boca" pero distintos golpes consecutivos terminaron en este desenlace.
Justamente, a fines de abril, Boca perdió 1 a 0 con Cruzeiro en Brasil, se acabó el mencionado invicto y en un par de partidos se cayó todo su respaldo -que le había costado construir- de manera abrupta. El equipo, que había arrancado con dos triunfos en la Copa y era líder de su grupo, terminó quedando tercero y pasando a la Sudamericana. Claro, a aquella caída, se le sumaron otra por 1 a 0 con Barcelona de Ecuador y como local un empate 1 a 1 con el equipo brasilero y derrota también por la mínima con Universidad Católica.
Y, en el medio, también quedó afuera tempranamente y de local en el Torneo Apertura: cayó 3 a 2 con Huracán y se despidió en octavos de final del certamen local. Los dos golpazos, sumado a la eliminación en semifinales del Torneo Clausura 2025 a manos de Racing, reflejaron que su equipo no apareció en los momentos importantes de las competiciones.
Por eso, Úbeda, quien afrontó en octubre del año pasado el durísimo momento de hacerse cargo del equipo después del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, no pudo continuar en el cargo más allá de ser positivo su balance cuantitativo: 32 partidos oficiales, con 17 victorias, siete empates y ocho derrotas, con 45 goles a favor y 22 en contra.
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