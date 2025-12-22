El Turco Mohamed habló sobre Boca y sus deseos de ser el próximo DT

Úbeda cerró el año con el Xeneize tras la muerte de Miguel Ángel Russo, pero todavía no está garantizada su continuidad para la próxima temporada. Por su parte, Mohamed atraviesa un gran momento en México, ya que viene de salir campeón tras una temporada exitosa, en la que obtuvo cuatro títulos con el Toluca: Torneo Apertura, Torneo Clausura, Campeón de Campeones y la Campeones Cup.

Al respecto, se mostró contento y manifestó: “Fue excelente el año que tuvimos. Ahora a descansar y pensar en lo que viene. Me quedo allá”.

Luego de este suceso, en una charla con TyC Sports, dejó en claro sus intenciones de cara a 2026: “A cualquier tipo le seduce un club como Boca, pero a veces los momentos no coinciden”.

antonio mohamed

También habló sobre su realidad actual y fue contundente: “No me llamaron nunca. Hay sondeos de allegados, pero de Boca no me llamaron. Si Boca te quiere, te va a buscar y te lleva”.

De todos modos, volvió a dejar abierta la puerta a Boca a largo plazo, aunque con cautela: “Los contratos están para respetarse, pero hay cláusulas. Después está el respeto a los momentos y la intuición de cada uno”.

También comentó que desea tener una revancha en su amado Huracán, club en el que tuvo su segunda y, por ahora, última experiencia en 2019, que fue muy negativa. Dirigió apenas 11 partidos, ganó dos, empató tres y perdió seis. “Mi amor eterno es Huracán. La última vez que vine intenté hacerlo, pero heredé una forma de jugar y me costó imponer mis condiciones. Asumo la responsabilidad de que fue un fracaso total. Es una espina que tengo profundamente clavada”.