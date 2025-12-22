San Lorenzo: arrancó la asamblea extraordinaria y se votará el 30 de mayo

San Lorenzo se encuentra en acefalía desde la semana pasada luego de que más de la mitad de los integrantes de la Comisión Directiva presenten su renuncia y fuera apartado Moretti. Es por eso que desde las 19 se desarrolla una asamblea para definir quiénes serán los integrantes de la Comisión Directiva transitoria y una fecha para las elecciones.

Con 44 votos positivos, 34 negativos y una abstención, el resultado fue de votar el 30 de mayo de 2026 y el que propuso esto fue Matías Lammens. Además, con el presidente momentáneo que se va a elegir este lunes, serán seis en un año: Marcelo Moretti, Néstor Navarro, Julio Lopardo, Ulises Morales y Daniel Matos.

En ese contexto, las opciones que aparecen con mayor fuerza son una lista encabezada por Matías Lammens junto a Andrés Terzano, dirigente identificado con el oficialismo de Moretti, y otra liderada por Sergio Costantino, aunque no se descarta un escenario de empate al momento de la votación.

La asamblea se desarrolla mientras sigue abierta la incertidumbre judicial, ya que Moretti solicitó ante un juzgado que se declare nula la acefalía.

moretti-perfil-presidente-san-lorenzo-860x573-1200-800_1200_800 Moretti no puede ejercer cargos políticos mientras la institución prepara su reorganización interna.

En la asamblea tendrá al menos 20 integrantes y se presentarán 3 listas encabezadas por Sergio Constantino, César Francis y Manuel Agote.

Estos son los puntos que se tratan en la asamblea

1. Designación de tres asambleístas para que en representación de la Asamblea consideren, aprueben y suscriban el acta respectiva.

2. Toma de conocimiento de las renuncias de los integrantes de la Comisión Directiva, que colocaron a la misma en situación de acefalía, por la aplicación del art.45°.

3. Tratamiento y consideración del llamado a elecciones extraordinarias del órgano de gobierno Comisión Directiva.

4. Elección de 20 miembros para integrar la Comisión Directiva transitoria con mandato hasta la fecha de las elecciones establecida en el punto 3.

18:40 hs. Con un quórum de 78 asambleístas sobre el total de 90 que integran el cuerpo, en instantes se dará inicio a la reunión.

30 de mayo se realizaran las elecciones anticipadas en el club ya que por estatuto se votan los dias sabados serian 6 meses. Las elecciones con 4 candidatos que serian Sergio Constantino, César Francis, Manuel Agote y Matías Lammens (quien dirigió al club desde 2012 hasta 2019)