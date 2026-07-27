Boca recuperó dos futbolistas para la definición de playoffs de la Sudamericana

La vuelta de Giménez, quien lleva 70 partidos y 21 goles en Boca entre 2024 y 2026, es importante al estar de baja Adam Bareiro. El Vasco tenía solamente a Miguel Merentiel como centrodelantero disponible en el plantel. De hecho, el juvenil Leonel Flores que ocupó el lugar del uruguayo en el equipo alternativo contra Riestra es extremo derecho, más allá de que pueda moverse por el centro del ataque.