Boca recuperó dos futbolistas para la definición de playoffs de la Sudamericana

Carlos Palacios y Milton Giménez volvieron a entrenar con normalidad y estarán disponibles para la vuelta con O'Higgins, donde el Xeneize buscará sellar el pase a la próxima ronda.
Boca recuperó dos futbolistas para la definición de playoffs de la Copa Sudamericana de este jueves en el estadio Codelco El Teniente tras el triunfo 1 a 0 en la ida en La Bombonera. Carlos Palacios y Milton Giménez recibieron el alta médica y entrenaron con normalidad, por lo que ya están disponibles para el Vasco Arruabarrena.
El Vasco recupera dos soldados en la previa de un partido fundamental, a días de que el club publicó un parte médico de cinco futbolistas lesionados. Sin embargo, el Vasco había advertido: "Ojo con el tema de las lesiones porque se ceban, no hay tantas lesiones, son pequeñas molestias. Viste cómo son los médicos, le meten lesiones...".
Tras la actuación preocupante frente a Riestra (caída 3 a 0 en Bajo Flores) con un equipo alternativo y de cara a un partido sin margen de falla, el entrenador recupera en Palacios una alternativa de jerarquía para el ataque, de desequilibro para lastimar al rival, mientras que Giménez aporta otra variante importante de gol al ser centrodelantero.
La vuelta de Giménez, quien lleva 70 partidos y 21 goles en Boca entre 2024 y 2026, es importante al estar de baja Adam Bareiro. El Vasco tenía solamente a Miguel Merentiel como centrodelantero disponible en el plantel. De hecho, el juvenil Leonel Flores que ocupó el lugar del uruguayo en el equipo alternativo contra Riestra es extremo derecho, más allá de que pueda moverse por el centro del ataque.
Leandro Lozano (distención del músculo semimembranoso izquierdo), Adam Bareiro (discopatía lumbar) y Tomás Belmonte (esguince leve de tobillo derecho) siguen en la enfermería de Boca. Además, Agustín Marchesín (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha) y Rodrigo Battaglia (en la etapa final de recuperación tras cirugía en el tendón de Aquiles) también están atravesando procesos de regreso, de mayor duración.
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