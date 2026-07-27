Preocupación en Boca: Álvaro Montero terminó lesionado y es duda para la revancha ante O'Higgins

Álvaro Montero terminó con molestias tras la derrota de Boca ante Riestra y será evaluado antes del viaje a Chile para la revancha frente a O'Higgins por la Copa Sudamericana.
La caída frente a Deportivo Riestra no solo dejó preocupación por el resultado y el bajo rendimiento de Boca. También encendió las alarmas por el estado físico del arquero Álvaro Montero, quien terminó el encuentro con una molestia muscular y será sometido a estudios para conocer el alcance de la lesión.
De acuerdo con lo informado por el periodista Augusto César, el guardameta colombiano finalizó el partido con una dolencia y este lunes será evaluado por el cuerpo médico para determinar si podrá estar a disposición de Rodolfo Arruabarrena de cara al compromiso del jueves frente a O'Higgins, por la revancha de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.
Mientras espera el diagnóstico, el plantel xeneize retomará los entrenamientos en el predio de Ezeiza con el foco puesto en el duelo que definirá la clasificación. El miércoles, la delegación viajará a Chile para afrontar el encuentro que se disputará el jueves desde las 21.30. Boca afrontará ese compromiso con la ventaja del 1-0 conseguida en el partido de ida disputado en La Bombonera.
La evolución de Montero será seguida de cerca durante las próximas horas. En caso de confirmarse una lesión, el entrenador podría verse obligado a realizar una modificación importante en un puesto clave para un encuentro decisivo en el plano internacional.
Luego de la caída frente a Riestra, Rodolfo Arruabarrena asumió toda la responsabilidad por el resultado y realizó una fuerte autocrítica.
"Fue un golpe muy duro, un baño de realidad. El principal responsable de esta derrota soy yo. Ahora hay que bajar la cabeza y seguir trabajando", expresó el entrenador en la conferencia de prensa.
Además, describió el estado anímico del plantel tras el encuentro: "El vestuario es un cementerio, y está bien que duela. Pero desde mañana tenemos que enfocarnos en preparar el partido con O'Higgins. No hay margen para quedarse lamentándose".
Consultado por la rotación que realizó en la formación inicial, el DT aseguró que el traspié no modificará su confianza en el plantel: "Conozco a los jugadores que tengo y estoy convencido de ellos. Una derrota no cambia mi manera de pensar".
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