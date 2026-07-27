Preocupación en Boca: Álvaro Montero terminó lesionado y es duda para la revancha ante O'Higgins

La autocrítica de Arruabarrena tras la derrota

Luego de la caída frente a Riestra, Rodolfo Arruabarrena asumió toda la responsabilidad por el resultado y realizó una fuerte autocrítica.

"Fue un golpe muy duro, un baño de realidad. El principal responsable de esta derrota soy yo. Ahora hay que bajar la cabeza y seguir trabajando", expresó el entrenador en la conferencia de prensa.

Además, describió el estado anímico del plantel tras el encuentro: "El vestuario es un cementerio, y está bien que duela. Pero desde mañana tenemos que enfocarnos en preparar el partido con O'Higgins. No hay margen para quedarse lamentándose".

Consultado por la rotación que realizó en la formación inicial, el DT aseguró que el traspié no modificará su confianza en el plantel: "Conozco a los jugadores que tengo y estoy convencido de ellos. Una derrota no cambia mi manera de pensar".