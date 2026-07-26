Papelón: Boca fue goleado 3 a 0 por Riestra en su estreno en el campeonato

Un equipo alternativo, que dispuso el Vasco pensando en la vuelta de los playoffs con O'Higgins, careció de ideas y se mostró débil en defensa. El Malevo aprovechó y le dio un golpazo al Xeneize.
Papelón: Boca fue goleado 3 a 0 por Riestra en el estadio Guillermo Laza por la primera fecha del Torneo Clausura. Pensando en el partido de vuelta de los playoffs de la Sudamericana con O'Higgins, después de un corto triunfo 1-0 de local, Rodolfo Arruabarrena dispuso un equipo alternativo para el inicio en el campeonato local y lo pagó caro porque dejó en evidencia la diferencia de jerarquía con los titulares.
Boca tuvo un primer tiempo flojísimo que lo vivió como una pesadilla. El equipo controló el balón, pero sin ninguna creatividad para hacer daño al rival y lo atacaron cuatro veces y le marcaron tres goles debido a flojísimos niveles individuales, en especial del arquero recién llegado Álvaro Montero con lentas intervenciones y la defensa completa con poca intensidad para hacerse fuerte y mucha desconcentración.
Riestra abrió el marcador a los seis minutos con un gol de Braian Sánchez: Milton Céliz mandó un centro, Alexander Díaz cabeceó ganándole de arriba a Malcom Braida y dejó el balón en el centro del área chica, donde Montero salió pero fue anticipado por Sánchez para anotar el 1-0 en el marcador. El 1 estuvo lento y el goleador apareció entre los centrales, que miraron la pelota y cuando lo observaron el balón ya estaba en la red.
Y, a los 22', llegó el 2-0 de Riestra a través de un córner y dos cabezazos del local frente a la pasividad de la defensa visitante. ¡El especialista Carlos Quintana solísimo en el área! ¿Y qué ocurrió? Cabeceó y terminó asistiendo a Anthony Alonso, quien desvió levemente el balón que fue al cuerpo de Montero, que manoteó el mismo pero se le metió de todos modos en otra floja reacción.
Para colmo, Riestra firmó el 3-0 con un golazo de Alexander Díaz, quien recibió en el borde de su área después de un córner de Boca y condujo hasta el borde del área visitante, donde le pinchó el balón al gigante Montero, quien es el arquero más alto de la historia del club, con 2,01 metros. Pese a su increíble altura, manoteó el esférico como en el segundo gol sin éxito.
El desastre fue tal que el entrenador se vio obligado a meter a dos titulares en el entretiempo en la búsqueda de una reacción del equipo: Sebastián Villa y Ángel Romero ingresaron por Williams Alarcon y Alan Velasco. Sin embargo, los cambios no surgieron efecto en el funcionamiento sin luces del equipo. Por eso, a 25' del final, mandó a la cancha a Tomás Aranda y Miguel Merentiel para intentar terminar con una mejor cara la noche para el olvido en el Guillermo Laza.
Pero, Riestra se cerró bien y no sufrió ante Boca. Los suplentes, que le podían mandar un mensaje al Vasco de que podían ser alternativas, terminaron preocupando al entrenador de cara a la triple competencia de este segundo semestre. El DT apostó pleno a la Copa, se llevó este mazazo de Bajo Flores y ahora más que nunca está obligado a pasar de ronda el próximo jueves en Chile. Si cumple el objetivo, este triunfo puede quedar de a poco bajo la alfombra, más aún con triunfos posteriores en el torneo, pero sino el ciclo empezará a ser mirado de reojo.
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