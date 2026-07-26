Papelón: Boca fue goleado 3 a 0 por Riestra en su estreno en el campeonato

¡LA PELOTA PARADA DEL MALEVO! Céliz, Quintana y Alonso ganaron por arriba en el área para que llegue el 2-0 de Riestra ante Boca.



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Para colmo, Riestra firmó el 3-0 con un golazo de Alexander Díaz, quien recibió en el borde de su área después de un córner de Boca y condujo hasta el borde del área visitante, donde le pinchó el balón al gigante Montero, quien es el arquero más alto de la historia del club, con 2,01 metros. Pese a su increíble altura, manoteó el esférico como en el segundo gol sin éxito.

¡¡¡CIERREN TODO, ES EL GOLAZO DEL CAMPEONATO!!! Alexander Díaz tomó la pelota en campo propio, la trasladó con calidad y se la picó a Montero para marcar el 3-0 de Riestra a Boca.



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El desastre fue tal que el entrenador se vio obligado a meter a dos titulares en el entretiempo en la búsqueda de una reacción del equipo: Sebastián Villa y Ángel Romero ingresaron por Williams Alarcon y Alan Velasco. Sin embargo, los cambios no surgieron efecto en el funcionamiento sin luces del equipo. Por eso, a 25' del final, mandó a la cancha a Tomás Aranda y Miguel Merentiel para intentar terminar con una mejor cara la noche para el olvido en el Guillermo Laza.

Pero, Riestra se cerró bien y no sufrió ante Boca. Los suplentes, que le podían mandar un mensaje al Vasco de que podían ser alternativas, terminaron preocupando al entrenador de cara a la triple competencia de este segundo semestre. El DT apostó pleno a la Copa, se llevó este mazazo de Bajo Flores y ahora más que nunca está obligado a pasar de ronda el próximo jueves en Chile. Si cumple el objetivo, este triunfo puede quedar de a poco bajo la alfombra, más aún con triunfos posteriores en el torneo, pero sino el ciclo empezará a ser mirado de reojo.

El resumen del partido