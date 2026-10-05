Se confirmó el desgarro de Velasco y se perderá la ida con Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana: ¿quién será el reemplazante?

Tal como lo anticipó Rodolfo Arruabarrena post goleada a Unión, el extremo no salió por un cambio táctico y su lesión lo marginaría para el duelo del torneo continental. El chileno Palacios pica en punta para suplirlo.
La agenda de Boca vuelve a sufrir un contratiempo físico y vuelve a complicar a Rodolfo Arruabarrena en el marco competitivo. Alan Velasco padece un desgarro en el aductor izquierdo y estaría alrededor de dos semanas afuera, por lo que no jugaría los próximos tres compromisos: sí, afuera para la ida con Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana. La baja llega mientras el equipo continúa en carrera en los tres frentes.
En este escenario, Carlos Palacios aparece como una de las principales alternativas. El atacante ya mostró señales positivas en sus últimas participaciones y recibió un respaldo particular del entrenador después de la clasificación ante Racing por Copa Argentina.
El camino hasta acá no fue sencillo. Una sinovitis crónica en la rodilla derecha lo marginó durante todo el primer semestre y terminó en una operación en febrero. Reapareció ante Sarmiento, en el triunfo 2-0 que marcó el comienzo del segundo ciclo de Arruabarrena, aunque nuevas molestias en el pectíneo y un desgarro menor lo volvieron a frenar.
La situación cambió desde el empate con Gimnasia de Mendoza. El futbolista de Rancagua empezó a sumar minutos de manera sostenida y, después de una primera presentación todavía condicionada por la falta de ritmo, fue creciendo con el correr de los partidos.
Ante Central Córdoba tuvo su mejor producción reciente y fue titular en La Bombonera. Después ingresó frente a San Lorenzo, tuvo un papel importante en la remontada contra Racing —con asistencia para Enner Valencia— y volvió a asociarse bien con sus compañeros ante Unión, especialmente con Leandro Paredes.
"Charly está con la flechita para arriba. Tiene fútbol y está entrenando con alegría", declaró el Vasco tras el triunfo ante la Academia. Y añadió: "Pasó por momentos difíciles por las lesiones, por eso hay que llevarlo de a poco y mimarlo. Los minutos en cancha le vendrán muy bien para seguir creciendo".
Por características, el chileno encaja como reemplazante natural de Velasco, aunque también aparecen Sebastián Villa y Ángel Romero entre las variantes mencionadas por el técnico. Además, la ausencia de Tomás Aranda hasta 2027 amplía la necesidad de contar con distintas opciones ofensivas.
Ahora, la serie ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana puede convertirse en el gran desafío para Palacios. El rival le resulta conocido: allí disputó 24 partidos y marcó un gol. La incógnita será si esta vez consigue aprovechar la continuidad para pelear definitivamente por un lugar entre los titulares.
comentar