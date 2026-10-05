Se confirmó el desgarro de Velasco y se perderá la ida con Vasco Da Gama por la Copa Sudamericana: ¿quién será el reemplazante?

Carlos Palacios, la apuesta de Arruabarrena para reemplazar a Velasco.

Ante Central Córdoba tuvo su mejor producción reciente y fue titular en La Bombonera. Después ingresó frente a San Lorenzo, tuvo un papel importante en la remontada contra Racing —con asistencia para Enner Valencia— y volvió a asociarse bien con sus compañeros ante Unión, especialmente con Leandro Paredes.

"Charly está con la flechita para arriba. Tiene fútbol y está entrenando con alegría", declaró el Vasco tras el triunfo ante la Academia. Y añadió: "Pasó por momentos difíciles por las lesiones, por eso hay que llevarlo de a poco y mimarlo. Los minutos en cancha le vendrán muy bien para seguir creciendo".

Por características, el chileno encaja como reemplazante natural de Velasco, aunque también aparecen Sebastián Villa y Ángel Romero entre las variantes mencionadas por el técnico. Además, la ausencia de Tomás Aranda hasta 2027 amplía la necesidad de contar con distintas opciones ofensivas.

Ahora, la serie ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana puede convertirse en el gran desafío para Palacios. El rival le resulta conocido: allí disputó 24 partidos y marcó un gol. La incógnita será si esta vez consigue aprovechar la continuidad para pelear definitivamente por un lugar entre los titulares.