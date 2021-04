Boca se hizo fuerte en la altura y sumó tres puntos de oro

Con un gol de Sebastián Villa a los 7 minutos del primer tiempo, Boca superó 1-0 a The Strongest con criterio y lidera el grupo C junto a Barcelona de Ecuador.

El desafío de jugar a 3500 metros de altura no intimidó a un Boca que golpeó desde el comienzo y supo administrar con inteligencia los tiempos del partido para derrotar a The Strongest por 1-0 en el Estadio Hernando Siles de La Paz, sumando así los primeros tres puntos en el Grupo C al cabo de la fecha inicial de la Copa Libertadores.