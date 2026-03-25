El club turco está decidido a volver a la carga por la Joya con una oferta millonaria, mientras el Xeneize mantiene charlas hace tiempo con el futbolista cordobés.
Galatasaray va por Paulo Dybala y peligra el sueño de Boca. El club turco está decidido a volver a la carga por la Joya con una oferta millonaria, mientras el Xeneize mantiene charlas hace tiempo con el futbolista cordobés y está ilusionado con tenerlo para el tramo final de la Copa Libertadores.
Según La Gazzetta dello Sport, el club turco está dispuesto a ofrecerle un contrato por tres temporadas con un salario cercano a los seis millones de dólares, una cifra difícil de igualar para el fútbol argentino. Cabe recordar que Boca ya tiene figuras importantes y contratos altos dignos de sus nombres.
De acuerdo al medio italiano, el representante de Dybala estuvo en Roma en los últimos días para comenzar a delinear el futuro del atacante, que atraviesa semanas intensas tanto en lo deportivo como en lo personal: viene de una operación de rodilla y recientemente fue padre por primera vez.
A pesar de la irrupción de Galatasaray, en Boca Juniors mantienen el optimismo. El periodista italiano Matteo Moretto aseguró que la dirigencia xeneize sigue en contacto permanente con el entorno del futbolista y que las charlas avanzan de manera positiva, aunque sin una decisión tomada.
Por ahora, el futuro de Dybala sigue sin resolverse. Boca apuesta al deseo personal y al vínculo emocional del jugador con el club y Argentina, mientras que Galatasaray juega su carta más fuerte: el poder económico. Con varios meses por delante y negociaciones en marcha, la “novela Dybala” suma un nuevo capítulo y promete seguir dando que hablar.
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