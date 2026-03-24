Giuliano Simeone habló sobre una posible vuelta a River y qué haría si lo llama Boca

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Giuliano atraviesa un gran momento en Atlético Madrid (consolidado hace dos temporadas) y es considerado por Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Su hermano mayor Giovanni también mantiene lazos con River y su nombre suena con fuerza como posible refuerzo para la segunda mitad del año. Cabe recordar que el delantero disputó 33 partidos con cuatro goles y dos asistencias entre 2013 y 2015 y, con buen presente en el Torino de Italia, es tentado para el regreso.