Giuliano Simeone habló sobre una posible vuelta a River y qué haría si lo llama Boca

El delantero del Atlético de Madrid, hermano menor de Giovanni e hijo de Diego Simeone, dejó en claro que quiere regresar a la Banda y nunca defendería los colores de Boca.
Giuliano Simeone habló sobre una posible vuelta a River y qué haría si le llega un llamado de Juan Román Riquelme para jugar en Boca. El delantero del Atlético de Madrid, hermano menor de Giovanni e hijo de Diego Simeone, dejó en claro que quiere regresar a la Banda y nunca defendería los colores de Boca.
“En River me enseñaron muchísimo cuando era muy chiquito. Me dieron muchas herramientas para ser el jugador que soy hoy. Llegué a entrenar con Reserva, me gustaría volver”, contó Giuliano, quien estuvo hasta Sexta División en las inferiores del club de Núñez hasta que se marchó libre a Atlético Madrid bajo la figura de patria potestad sin llegar a debutar en la Primera del Millonario.
“¿Si me llama Román? No, no hay ninguna chance”, sostuvo el futbolista, quien agregó de manera contundente: “Es como que me vaya al Real Madrid. No jugaría nunca en Boca ni en el Real Madrid. Cero chances”. De esta manera, ratificó el lazo estrecho de la familia Simeone con River.
Giuliano atraviesa un gran momento en Atlético Madrid (consolidado hace dos temporadas) y es considerado por Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Su hermano mayor Giovanni también mantiene lazos con River y su nombre suena con fuerza como posible refuerzo para la segunda mitad del año. Cabe recordar que el delantero disputó 33 partidos con cuatro goles y dos asistencias entre 2013 y 2015 y, con buen presente en el Torino de Italia, es tentado para el regreso.
Por otro lado, su padre Diego Simeone dirigió al Millonario entre 2007 y 2008, logrando consagrarse campeón del Torneo Clausura 2008. Justamente, el propio "Cholo" elogió la llegada de Eduardo Coudet al banco del Millonario en las últimas horas: “A River lo veo muy bien, la llegada del Chacho le está haciendo muy bien. Él puede darle todo lo que sabe”.
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