Boca tiene ocho futbolistas importantes lesionados a días del debut en la Libertadores

Entre los casos más complejos aparece el de Rodrigo Battaglia, quien fue operado en febrero de una tendinopatía insercional crónica en el tendón de Aquiles derecho. Su recuperación demandará entre seis y nueve meses, por lo que su regreso está proyectado recién para la segunda mitad del año.

También atraviesa un proceso largo Carlos Palacios, intervenido quirúrgicamente por una sinovitis en el menisco externo de la rodilla derecha. El chileno recién comenzará a intensificar trabajos en abril, por lo que tampoco estará disponible para el arranque del certamen continental.

En paralelo, Boca tiene varios futbolistas con lesiones musculares que apuntan a volver en el corto plazo, aunque todavía sin certezas. Exequiel Zeballos ya realiza tareas de campo y podría reintegrarse pronto al grupo. Una situación similar atraviesan Tomás Belmonte y Ángel Romero, quienes evolucionan favorablemente y podrían reaparecer entre el partido ante Talleres y el debut en la Libertadores.

Una de las noticias más positivas dentro de este panorama es la de Milton Giménez. El delantero, que fue operado por una pubalgia, ya se entrena a la par del grupo y empieza a perfilarse como una alternativa concreta en ataque para las próximas fechas.

Edinson Cavani, la estrella con el caso mas complejo

El delantero arrastra una hernia de disco que le provocó fuertes dolores y obligó a realizarle dos bloqueos. Su evolución es día a día y, por el momento, no hay una fecha definida para su regreso. Se trata de una ausencia sensible, no solo por su jerarquía sino también por el peso que tiene dentro del plantel.

Durante este 2026, el Matador solo pudo disputar un cuarto de hora ante Platense y arrancó de titular ante Racing, pero las molestias y lesiones no le permitieron mantener el ritmo y no volvió a aparecer ni en el banco de suplentes.

Juan Román Riquelme recalcó la importancia del nueve en el equipo durante el sorteo de la Copa Libertadores: "Tenemos a Cavani, que volvió de Europa para jugar la Copa y esperemos que el flaco se recupere y nos pueda ayudar, porque es muy importante".