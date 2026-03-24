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Boca tiene ocho futbolistas importantes lesionados a días del debut en la Libertadores

Agustín Marchesín sufrió un desgarro en el último partido con Instituto y se sumó a una larga lista de bajas sensibles que tiene Claudio Úbeda en el inicio del certamen copero.

Con Agustín Marchesín, que sufrió un desgarro grado 3 en el aductor derecho en el último partido con Instituto, Boca llegó a ocho futbolistas importantes lesionados a días del debut en la Copa Libertadores, que se llevará a cabo el martes 7 de abril frente a Universidad Católica en Chile.

Los estudios médicos confirmaron que la lesión del arquero es grave y estará un mes afuera de las canchas. De este modo, la presencia de Marchesín está descartada para el arranque del máximo certamen continental. La baja no es menor: se trata del dueño del arco y una pieza clave en la estructura del equipo.

La preocupación no es nueva. Semanas atrás, el propio Juan Román Riquelme había hecho referencia a la cantidad de futbolistas lesionados, sobre todo en la zona ofensiva. Sin embargo, la caída de Marchesín expone que el problema se extendió a todas las líneas y que el margen de maniobra para el cuerpo técnico es cada vez más reducido.

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Marchesín se retiró lesionado y encendió las alarmas en Boca: el arquero sufrió un desgarro y no estará en el arranque de la Copa Libertadores.

Marchesín se retiró lesionado y encendió las alarmas en Boca: el arquero sufrió un desgarro y no estará en el arranque de la Copa Libertadores.

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En ese contexto, Claudio Úbeda se ve obligado a rearmar el equipo sobre la marcha, con la dificultad de no poder repetir formaciones ni consolidar una base estable. La enfermería de Boca Predio se convirtió en un factor determinante en la planificación, condicionando tanto el presente en el torneo local como la preparación para la Copa Libertadores.

Entre los casos más complejos aparece el de Rodrigo Battaglia, quien fue operado en febrero de una tendinopatía insercional crónica en el tendón de Aquiles derecho. Su recuperación demandará entre seis y nueve meses, por lo que su regreso está proyectado recién para la segunda mitad del año.

También atraviesa un proceso largo Carlos Palacios, intervenido quirúrgicamente por una sinovitis en el menisco externo de la rodilla derecha. El chileno recién comenzará a intensificar trabajos en abril, por lo que tampoco estará disponible para el arranque del certamen continental.

En paralelo, Boca tiene varios futbolistas con lesiones musculares que apuntan a volver en el corto plazo, aunque todavía sin certezas. Exequiel Zeballos ya realiza tareas de campo y podría reintegrarse pronto al grupo. Una situación similar atraviesan Tomás Belmonte y Ángel Romero, quienes evolucionan favorablemente y podrían reaparecer entre el partido ante Talleres y el debut en la Libertadores.

Una de las noticias más positivas dentro de este panorama es la de Milton Giménez. El delantero, que fue operado por una pubalgia, ya se entrena a la par del grupo y empieza a perfilarse como una alternativa concreta en ataque para las próximas fechas.

Edinson Cavani, la estrella con el caso mas complejo

El delantero arrastra una hernia de disco que le provocó fuertes dolores y obligó a realizarle dos bloqueos. Su evolución es día a día y, por el momento, no hay una fecha definida para su regreso. Se trata de una ausencia sensible, no solo por su jerarquía sino también por el peso que tiene dentro del plantel.

Durante este 2026, el Matador solo pudo disputar un cuarto de hora ante Platense y arrancó de titular ante Racing, pero las molestias y lesiones no le permitieron mantener el ritmo y no volvió a aparecer ni en el banco de suplentes.

Juan Román Riquelme recalcó la importancia del nueve en el equipo durante el sorteo de la Copa Libertadores: "Tenemos a Cavani, que volvió de Europa para jugar la Copa y esperemos que el flaco se recupere y nos pueda ayudar, porque es muy importante".

El mensaje de Edinson Cavani para los hinchas de Boca mientras s

El posteo del uruguayo en sus redes sociales sobre su recuperación, con la mira puesta en volver a las canchas de la mejor manera.

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