Independiente ya tiene su primer refuerzo confirmado para 2026

“El técnico nos lo pidió. Es un jugador de Independiente y lo vamos a repescar”, contó Grindetti. El atacante llegó a principio de año al Guapo y se ganó un lugar y consolidó en el equipo de Rubén Darío Insúa que logró una histórica clasificación a la Copa Sudamericana 2026 y está por disputar los cuartos de final del Torneo Clausura ante Gimnasia.

Ruiz sumó 40 partidos este año en Barracas Central, convirtió cinco goles y alcanzó un gran nivel que lo posicionó como uno de los jugadores más desequilibrantes del torneo. De hecho, Ruiz encabeza una estadística particular del Torneo Clausura 2025: es el futbolista con más gambetas del certamen, con un promedio de 3,8 regates acertados por encuentro y una efectividad del 45%.

image

La dirigencia de Independiente, que trabaja para concretar el regreso de Javier Ruiz, también querría contar con Juan Fedorco tras su cesión en Puebla de México y se encarga de definir el futuro del juvenil Santiago López, quien jugó este año a préstamo en Rosario Central.

Más allá de que esté encaminada la llegada de Javier Ruiz, el atacante no llegará a Independiente hasta que no termine su participación en el Torneo Clausura con Barracas Central. El Guapo, que finalizó sexto en la Zona A del campeonato, eliminó a Riestra en octavos tras ganarle 1 a 0 en el alargue con un jugador menos. Y ahora recibirá al Lobo, que viene de superar por 2 a 1 a Unión, por los cuartos de final del campeonato.