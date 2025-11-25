Néstor Grindetti, presidente del Rojo, reveló que por pedido del entrenador Gustavo Quinteros usarán la cláusula de repesca de Javier Ruiz, quien se encuentra a préstamo en Barracas Central.
Independiente ya tiene su primer refuerzo confirmado para 2026: Javier Ruiz, volante creativo de 21 años, quien pertenece al club y volverá a la institución tras estar a préstamo en Barracas Central. Néstor Grindetti, presidente del Rojo, reveló que por pedido del entrenador Gustavo Quinteros usarán la cláusula de repesca de la cesión.
“El técnico nos lo pidió. Es un jugador de Independiente y lo vamos a repescar”, contó Grindetti. El atacante llegó a principio de año al Guapo y se ganó un lugar y consolidó en el equipo de Rubén Darío Insúa que logró una histórica clasificación a la Copa Sudamericana 2026 y está por disputar los cuartos de final del Torneo Clausura ante Gimnasia.
Ruiz sumó 40 partidos este año en Barracas Central, convirtió cinco goles y alcanzó un gran nivel que lo posicionó como uno de los jugadores más desequilibrantes del torneo. De hecho, Ruiz encabeza una estadística particular del Torneo Clausura 2025: es el futbolista con más gambetas del certamen, con un promedio de 3,8 regates acertados por encuentro y una efectividad del 45%.
La dirigencia de Independiente, que trabaja para concretar el regreso de Javier Ruiz, también querría contar con Juan Fedorco tras su cesión en Puebla de México y se encarga de definir el futuro del juvenil Santiago López, quien jugó este año a préstamo en Rosario Central.
Más allá de que esté encaminada la llegada de Javier Ruiz, el atacante no llegará a Independiente hasta que no termine su participación en el Torneo Clausura con Barracas Central. El Guapo, que finalizó sexto en la Zona A del campeonato, eliminó a Riestra en octavos tras ganarle 1 a 0 en el alargue con un jugador menos. Y ahora recibirá al Lobo, que viene de superar por 2 a 1 a Unión, por los cuartos de final del campeonato.
comentar