La sinceridad de Franco Colapinto sobre su presente: "No tengo confianza"

"Ojalá se termine pronto la temporada", expresó Colapinto tras el GP de Qatar, que ganó Max Verstappen y lo siguieron Oscar Piastri, Carlos Sainz y Lando Norris, quien tenía la chance de campeonar si quedaba primero, pero la definición se estiró hasta la última fecha.

"A pesar de los cambios que hicimos, no encontré ritmo y no me sentí cómodo en todo el fin de semana, aunque hoy manejé un poco mejor. Estoy patinando mucho en la entrada y cuando trato de empujar en la mitad de curva, no tengo confianza, no encontré lo que quería este fin de semana".

"Espero volver mejor en Abu Dhabi, pero está siendo un cierre de temporada muy difícil", continuó el argentino palpitando lo que se espera el próximo fin de semana en el cierre de año de la F1. Cabe recordar que está confirmado como piloto titular de Alpine para el próximo año.

Por último, sobre el trazado de Lusail, cerró: "Es un circuito duro en el que no hay paredes, pero esta esa grava de mierda que no te deja irte ni un centímetro afuera, pero fue una carrera dura con curvas difíciles, algunas divertidas para manejar pero por otro lado muy difícil y muy monótona, no dio nada de oportunidades para pasar así que, aburrido".

El cronograma del GP de Abu Dhabi

Viernes 5 de diciembre

Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30 horas

Práctica Libre 2: 10.00 a 11.00 horas

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3: 07:30 - 08:30 horas

Clasificación: 11:00 - 12:00 horas

Domingo 7 de diciembre

Carrera: 10:00 horas