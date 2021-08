Boca y Talleres empataron 0-0

El conjunto de Córdoba fue quien tomó el protagonismo en el arranque del encuentro. A los 5' , Carlos Auzqui remató frente al arco pero la buena tapada de Agustín Rossi evitó el riesgo.

Poco después, quien consiguió una aproximación fue Diego Valoyes, que disparó desde fuera y el balón pasó cerca del arco rival. Estas situaciones hicieron que el Xeneize sufriera la presión de su contrincante.



Talleres mostró más profundidad y velocidad en su juego. Mediante buenos pases lograron encontrar los espacios para avanzar y con cada llegada o centro lastimar al visitante. Mientras que a Boca no le fue fácil afianzarse en el campo de juego para poder imponer jugadas que impliquen un riesgo.



Recién en los últimos minutos los dirigidos por Miguel Ángel Russo comenzaron a meterse más en partido. A los 32´ tras un gran pase de Juan Ramírez, Cristian Pavón encaró solo hacia el arco y al rematar la pelota se le fue por arriba del travesaño.



Si bien quien controló más por momentos fue Talleres, ningún equipo pudo romper con el 0-0 en el final del primer tiempo.



Ya en la segunda parte, el juego comenzó a ser más dinámico. Tanto el local como el visitante salieron en busca de abrir el marcador y esto generó un ida y vuelta constante. A los 8 minutos Rossi volvió a salvar a su equipo de una chance clara de Talleres, Enzo Díaz no pudo superar al arquero en su definición.



Boca no se quedó atrás y tuvo dos ocasiones importantes: A los 11´ Marcelo Weigandt quiso sorprender rematando de zurda pero el balón se fue desviado, apenas 2 minutos después, Juan Ramírez quedó mano a mano con Guido Herrera pero al querer asistir a Pavón la defensa local despejó el peligro.

Los dos equipos fueron acercándose cada vez más al primer tanto pero las dificultades de concretar las llegadas impidieron los goles. Los intentos no fueron suficientes para revertir el resultado y finalmente Boca y Talleres de Córdoba empataron 0-0.

En la quinta fecha de la Liga Profesional, Boca recibirá a Argentinos el domingo 6 de agosto a las 18.00 y Talleres de Córdoba se medirá ante Banfield el sábado 7 desde las 13.30.