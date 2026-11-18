En la previa de la final de la Sudamericana contra Boca, un integrante de Galoucura quedó frente a frente con Everson y le hizo una fuerte advertencia. El Galo lleva cuatro finales perdidas al hilo.
La barra de Atlético Mineiro amenazó a su capitán y arquero Everson de cara a la final de la Copa Sudamericana contra Boca, a disputarse este sábado en Barranquilla. En medio de la despedida del equipo de su gente antes de emprender el viaje a la ciudad colombiana, un integrante de Galoucura quedó frente a frente con el futbolista y le remarcó con fuerza: "Venimos de perder cuatro finales, no puede haber una quinta".
"Ustedes van a enfrentar a Leandro Paredes que hizo un gol en la semi y celebró como si fuera la final. Van a jugar contra un equipo aguerrido, si juegan como la Cenicienta no van a ganar nada. Si van y juegan así los vamos a recibir aquí, así que vayan y jueguen como hombres", le expresó el integrante de Galoucura.
En los últimos años, Atlético Mineiro se consolidó como uno de los equipos más competitivos de Brasil pero lleva cuatro finales perdidas seguidas: cayó contra Flamengo en la Copa de Brasil, con Botafogo por la Copa Libertadores, frente a Lanús por la Sudamericana y con Cruzeiro en el Campeonato Mineiro.
Como si fuera poco, el equipo comandado por Eduardo Domínguez lleva siete partidos sin conocer la victoria. El último triunfo fue un 1-0 a Coritiba hace más de un mes. A partir de ahí, cayeron con Montevideo City Torque, Flamengo, Cruzeiro, Botafogo y Gremio, e igualaron con este último en la revancha de Copa Brasil y con Mirassol.
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