En la previa de la final de la Sudamericana contra Boca, un integrante de Galoucura quedó frente a frente con Everson y le hizo una fuerte advertencia. El Galo lleva cuatro finales perdidas al hilo.

La barra de Atlético Mineiro amenazó a su capitán y arquero Everson de cara a la final de la Copa Sudamericana contra Boca, a disputarse este sábado en Barranquilla. En medio de la despedida del equipo de su gente antes de emprender el viaje a la ciudad colombiana, un integrante de Galoucura quedó frente a frente con el futbolista y le remarcó con fuerza: "Venimos de perder cuatro finales, no puede haber una quinta".