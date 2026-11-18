Tras superar sus problemas físicos, el lateral izquierdo volverá al equipo titular del Xeneize, mientras que el volante estará en el banco para el duelo decisivo del sábado en Barranquilla.
Boca recibió dos buenas noticias en la recta final de su preparación para la final de la Sudamericana frente a Atlético Mineiro, ya que Lautaro Blanco y Rodrigo Battaglia volvieron a entrenarse con normalidad y quedaron a disposición de Rodolfo Arruabarrena. Con la lista de convocados confirmada para viajar a Barranquilla, el entrenador recuperó dos alternativas importantes para el encuentro decisivo del sábado, aunque con diferentes posibilidades de participación. El lateral izquierdo apunta a recuperar la titularidad, mientras que el volante ocuparía un lugar entre los relevos.
El regreso de Blanco representa una noticia importante para el armado del equipo tras haber realizado trabajos diferenciados durante el comienzo de la semana por una sobrecarga física. Sin embargo, logró reincorporarse al grupo y tendrá tres entrenamientos en Colombia para llegar en condiciones al compromiso. La intención del CT es que vuelva al 11, después de haber sido preservado en el último partido frente a Banfield por Copa Argentina.
Por su parte, Battaglia también dejó atrás los inconvenientes físicos que lo marginaron de los últimos encuentros. El mediocampista ya había participado de la práctica del martes y este miércoles volvió a trabajar a la par de sus compañeros, por lo que tiene asegurado un lugar en el banco de suplentes. El ex Atlético Mineiro había sufrido molestias después de disputar los 90 minutos en el triunfo ante Talleres y volver a ser titular apenas cuatro días más tarde frente a Vasco da Gama, en Brasil, en medio de una exigente seguidilla de partidos.
La situación física del volante también estuvo condicionada por una inactividad superior a los diez meses, que terminó pasándole factura tras su regreso a la competencia. Una molestia en el sóleo de la pierna derecha lo dejó afuera de la consagración frente a Defensa y de la clasificación a la final de la Copa Argentina ante Banfield. Por ese motivo, el cuerpo técnico decidió preservarlo para evitar una lesión de mayor gravedad y tenerlo disponible para la definición internacional.
La recuperación de Battaglia representa una alternativa importante para Arruabarrena en un mediocampo que presenta algunas dificultades físicas, con Leandro Paredes sin garantías para completar los 90 minutos y Milton Delgado afectado por un esguince. De esta manera, Boca suma dos futbolistas recuperados para afrontar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, que se disputará este sábado desde las 19.30 en Barranquilla.
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