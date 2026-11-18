Por su parte, Battaglia también dejó atrás los inconvenientes físicos que lo marginaron de los últimos encuentros. El mediocampista ya había participado de la práctica del martes y este miércoles volvió a trabajar a la par de sus compañeros, por lo que tiene asegurado un lugar en el banco de suplentes. El ex Atlético Mineiro había sufrido molestias después de disputar los 90 minutos en el triunfo ante Talleres y volver a ser titular apenas cuatro días más tarde frente a Vasco da Gama, en Brasil, en medio de una exigente seguidilla de partidos.