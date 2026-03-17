Bomba: la CAF le quitó la Copa Africana a Senegal y declaró campeón a Marruecos

"En aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, se declara que la selección de Senegal ha perdido el partido por incomparecencia, registrándose el resultado como 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football", expresaron en un comunicado desde la Confederación.

Senegal había festejado la histórica coronación y, ahora, la entidad resolvió quitarle el título y dárselo a Marruecos, que llegará al Mundial 2026 como el campeón de la Copa Africana...

El gol mal anulado a Senegal y el insólito penal a Marruecos que generó el abandono

Embed El gol de Senegal en el minuto 94 fue anulado por una falta sobre Hakimi.



4 minutos después, en el minuto 98, a Marruecos le regalan un penalti.



El entrenador de Senegal le dijo a los jugadores que se retiraran del campo. pic.twitter.com/9mo1uG3YvX — LaVozGalactica (@Lavozgalactica) March 17, 2026