Bomba: la CAF le quitó la Copa Africana a Senegal y declaró campeón a Marruecos

A dos meses de la final escandalosa, la Confederación Africana de Fútbol le sacó el título al equipo de Sadio Mané por el breve abandono del equipo en el encuentro tras una vergonzosa decisión arbitral.
Bomba: la Confederación Africana de Fútbol le quitó la Copa Africana 2025 a Senegal y declaró campeón a Marruecos. A dos meses de la final escandalosa, la CAF le sacó el título al equipo conducido en el campo por Sadio Mané por el breve abandono del equipo por una vergonzosa decisión arbitral sobre el final del encuentro.
En aquel encuentro, que se disputó el 18 de enero en el estadio Prince Moulay Abdellah de Rabat en Marruecos, los senegaleses explotaron con el arbitraje del congoleño Jean Ndala por el agónico penal a los ¡98 minutos! que señaló para los locales por un muy débil agarrón dentro del área que revisó en el VAR y que se sumó a la bronca por un gol anulado a los 93' por una falta inexistente. La decisión fue abandonar el terreno de juego.
Tras 10 minutos de incertidumbre, Sadio Mané convenció a sus compañeros y al entrenador de regresar. El partido se reanudó y Edouard Mendy le tapó el penal a Brahim Díaz, quien le picó el balón sin éxito. Y, en el tiempo extra, Pape Gueye convirtió el gol del triunfo para Senegal, que conquistó el título de África. Estrella que le acaban de arrebatar...
Este martes, la Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) declaró a Senegal"culpable de perder por incomparecencia" (por infringir con los artículos 82 y 84 del reglamento), darle el partido por perdido por 3-0 y, por ende, el título a Marruecos.
"En aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, se declara que la selección de Senegal ha perdido el partido por incomparecencia, registrándose el resultado como 3-0 a favor de la Fédération Royale Marocaine de Football", expresaron en un comunicado desde la Confederación.
Senegal había festejado la histórica coronación y, ahora, la entidad resolvió quitarle el título y dárselo a Marruecos, que llegará al Mundial 2026 como el campeón de la Copa Africana...
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