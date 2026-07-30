Vélez lo dio vuelta ante Talleres en Córdoba y mantiene el puntaje ideal

Ya con el conjunto cordobés lanzado al ataque, el Fortín liquidó la historia de contra. En el debut de Aguirre, el delantero desbordó por la derecha y asistió a Valdés, que definió para sellar el 3-1 definitivo. Con este resultado, Vélez sigue con puntaje perfecto, se afirma entre los protagonistas del Clausura y en la próxima fecha recibirá a Independiente. Talleres, por su parte, sumó su segunda derrota y la próxima semana visitará a Platense.