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Vélez lo dio vuelta ante Talleres en Córdoba y mantiene el puntaje ideal

Después de arrancar en desventaja, el Fortín se impuso por 3-1 en el Kempes y consiguió su segundo triunfo consecutivo. Es uno de los líderes del Torneo Clausura.

Vélez ratificó su gran comienzo de campeonato, al vencer 3-1 a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes, por la segunda fecha del Torneo Clausura. El equipo de Guillermo Barros Schelotto reaccionó tras empezar en desventaja y terminó imponiendo condiciones para sumar su segunda victoria en igual cantidad de presentaciones.

La T había golpeado primero a los 26 minutos con una gran acción colectiva que terminó con Ronaldo Martínez empujando la pelota al gol tras una asistencia de Timoteo Chamorro. Sin embargo, sobre el cierre de la primera etapa, Rodrigo Aliendro aprovechó un error defensivo y, con un cabezazo de espaldas, estableció el empate antes del descanso.

Ya con el conjunto cordobés lanzado al ataque, el Fortín liquidó la historia de contra. En el debut de Aguirre, el delantero desbordó por la derecha y asistió a Valdés, que definió para sellar el 3-1 definitivo. Con este resultado, Vélez sigue con puntaje perfecto, se afirma entre los protagonistas del Clausura y en la próxima fecha recibirá a Independiente. Talleres, por su parte, sumó su segunda derrota y la próxima semana visitará a Platense.

El resumen de Talleres 1-3 Vélez

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