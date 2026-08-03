Vélez le ganó 1-0 a Independiente en Liniers y sigue con puntaje perfecto

El Fortín se impuso con un gol del juvenil Thiago Aguirre, sumó su tercera victoria consecutiva en el Torneo Clausura y se mantiene como uno de los líderes del campeonato.
Vélez derrotó 1-0 a Independiente en el estadio José Amalfitani por la tercera fecha del Torneo Clausura y mantuvo el puntaje ideal en el campeonato. En un duelo que enfrentó a dos equipos que habían ganado en sus primeras presentaciones, el Fortín volvió a hacerse fuerte como local y resolvió el partido gracias al tanto de Thiago Aguirre, quien convirtió su primer gol en Primera División.
El encuentro fue parejo durante gran parte de la noche y tuvo pocas situaciones claras, con ambos equipos intentando imponer condiciones desde el mediocampo, aunque les costó encontrar precisión en los últimos metros. Vélez generó las mejores oportunidades en la primera etapa con Diego Valdés, mientras que Independiente también estuvo cerca de abrir el marcador, pero Tomás Marchiori evitó lo que podía haber sido un gol en contra de Thiago Silvero.
En el complemento, Guillermo Barros Schelotto movió el banco antes del cuarto de hora con el ingreso de los juveniles Simón Escobar y Thiago Aguirre, una apuesta que terminó siendo determinante. A los 25 minutos, Joaquín García desbordó por la derecha y envió un centro preciso para que Aguirre conectara de cabeza y marcara el único gol del partido en apenas su segunda presentación con el primer equipo.
Tras la ventaja, el encuentro se volvió más abierto por la necesidad de Independiente de buscar el empate y las dificultades de Vélez para sostener la posesión. Sin embargo, el Fortín resistió con varios juveniles en cancha y selló un triunfo que lo mantiene con tres victorias en tres fechas. En la próxima jornada visitará a Boca, mientras que el Rojo intentará recuperarse cuando reciba a Platense.
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