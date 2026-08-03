Vélez le ganó 1-0 a Independiente en Liniers y sigue con puntaje perfecto

El Fortín se impuso con un gol del juvenil Thiago Aguirre, sumó su tercera victoria consecutiva en el Torneo Clausura y se mantiene como uno de los líderes del campeonato.

Vélez derrotó 1-0 a Independiente en el estadio José Amalfitani por la tercera fecha del Torneo Clausura y mantuvo el puntaje ideal en el campeonato. En un duelo que enfrentó a dos equipos que habían ganado en sus primeras presentaciones, el Fortín volvió a hacerse fuerte como local y resolvió el partido gracias al tanto de Thiago Aguirre, quien convirtió su primer gol en Primera División.