"Si de un padrón de 25.000 técnicos votan 4.000, en Santa Fe solo 60, en Buenos Aires de 5.500 votan 400... No pueden votar porque dicen que no está la cuota social al día, una cuota que nunca pagó nadie y que en los balances aparece como el 20% de ganancias. El 70% no vota, es aberrante, es una vergüenza", arrancó diciendo en Radio La Red.

Para la elección, que se llevará a cabo este sábado, hay una sola lista: la oficialista, encabezada por Salvador Pasini. "La única lista es de ellos, la junta electoral es de ellos", reclamó el DT de 60 años, que a su vez remarcó: "No hubo quorum en ninguno de los Congresos y nunca se resolvió eso, en seis meses de Ministerio (de Trabajo) no se hizo nada y de repente aparecieron todas las resoluciones que están llenas de irregularidades".

Y siguió: "Todos los del Ministerio de golpe nos dieron todo en contra para que ningún técnico pueda votar. ¿Es normal que tengamos que estar así, que hayan hecho toda la campaña adentro del gremio? Más allá que (Claudio) Tapia (presidente de AFA) lo puso a Pasini, nos tienen que dar la libertad de votar, después de 35 años tenemos derecho, pero hay una razón y es que la política se mete en el medio".

En la misma línea, Caruso aseguró que "hay un político muy importante que está en el medio y hace que todo vaya para atrás" y reveló: "El domingo fui a la Quinta de Olivos, Alberto Fernández me hizo pasar y me tuvo 10 minutos en el comedor, se ve que en esos 10 minutos habló con alguien del Gobierno y mandó a la ama de llaves a decirme que no me podía atender".

"Yo lo que no puedo creer es que (Martín) 'Patito' Galmarini haya dejado el fútbol recién y tenga contrato hasta el 31 de diciembre, y aparece como el apoderado de la lista", deslizó. Galmarini, quien se retiró en el último partido de la Liga Profesional, es cuñado de Sergio Massa, una de las caras más importantes del Gobierno Nacional y uno de los hombres que pisa fuerte en el fútbol argentino.

Por último, el entrenador que salvó a San Lorenzo (entre otros clubes) del descenso, aclaró: "Yo pedí que dejen pasar el Mundial para que todos los técnicos podamos votar libre, transparente, que voten todos, Sampaoli, Falcioni, Pasarella, 'Checho' Batista, Bertoni... que no estén deshabilitados, es fraudulento, es ilegal. El Ministerio hizo todo al revés para que no podamos votar, se ve que recibe órdenes fuertes para dejarnos afuera".

Y cerró: "Lamentablemente en el fútbol argentino seguimos con las cosas turbias. Yo quería hacer algo bueno para los técnicos pero en este país no te dejan. Los 25.000 técnicos quedaron a la deriva, espero que empiecen a hablar y no se queden callados por miedo. Porque es así, te aprietan, te dicen que no vas a dirigir más".