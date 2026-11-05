Las Palmas homenajeará a Jesús de Miguel usando los colores de su clásico rival

El equipo español utilizará una camiseta azul y blanca, como la del Tenerife, en el partido ante Eldense. El delantero falleció el domingo pasado tras un choque durante un encuentro.
La Unión Deportiva Las Palmas, equipo que compite en la segunda división del fútbol español, vestirá una camiseta con los colores de su clásico rival, Tenerife, durante el partido del próximo domingo frente al Eldense. La iniciativa será un homenaje a Jesús de Miguel, delantero de 30 años que falleció el domingo pasado.
El futbolista murió luego de protagonizar un fuerte choque con Jesús Owono, arquero del Andorra. El impacto se produjo cuando ambos fueron a disputar una pelota en la mitad de la cancha y el guardameta golpeó al delantero con la rodilla en el tórax.
Habitualmente, Las Palmas utiliza una camiseta amarilla, pero para esta ocasión decidió cambiar sus colores tradicionales y vestir de azul y blanco, como el Tenerife, en recuerdo de De Miguel.
"Este domingo va por ti, Jesús", publicó el club en sus redes sociales junto a una imagen del plantel con la camiseta elegida. Además, acompañó la fotografía con el mensaje: "Este domingo, nuestros colores son estos, en homenaje a Jesús de Miguel".
Luego de conocerse el fallecimiento del delantero, el Andorra también expresó sus condolencias a través de un comunicado.
"Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros y a toda la familia blanquiazul. Les acompañamos en el dolor y les trasladamos todo nuestro cariño y apoyo en estos momentos tan difíciles", manifestó la institución.
El encuentro entre Las Palmas y Eldense se disputará este domingo 8 de noviembre, desde las 14.30 (hora argentina), por la fecha 13 de la segunda división española. El conjunto rival es propiedad mayoritaria de Lionel Messi.
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