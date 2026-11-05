Las Palmas homenajeará a Jesús de Miguel usando los colores de su clásico rival

El mensaje del Andorra tras la muerte de Jesús de Miguel

Luego de conocerse el fallecimiento del delantero, el Andorra también expresó sus condolencias a través de un comunicado.

"Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros y a toda la familia blanquiazul. Les acompañamos en el dolor y les trasladamos todo nuestro cariño y apoyo en estos momentos tan difíciles", manifestó la institución.

El encuentro entre Las Palmas y Eldense se disputará este domingo 8 de noviembre, desde las 14.30 (hora argentina), por la fecha 13 de la segunda división española. El conjunto rival es propiedad mayoritaria de Lionel Messi.