Slavko Vinčić se retiró tras dirigir la final del Mundial entre Argentina y España

Más allá de las distinciones, su actuación en la final generó fuertes cuestionamientos desde el lado argentino. El juez mostró cuatro tarjetas amarillas, todas para futbolistas de la Albiceleste: Leandro Paredes, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister. En cambio, España terminó el partido sin amonestados pese a varias infracciones discutidas.

La decisión más polémica llegó con la expulsión de Enzo Fernández. Si bien la infracción que derivó en la tarjeta roja fue considerada violenta, el reclamo de Lionel Messi y varios de sus compañeros apuntó a la primera amarilla, sancionada por protestar, una acción que condicionó al mediocampista durante el resto del encuentro.

Slavko Vini arbitró la final de la Copa del Mundo.

El árbitro cerró una trayectoria de máximo nivel que había comenzado como internacional en 2010. Entre sus designaciones más destacadas figuran las semifinales de la Nations League 2023 entre España e Italia y la final de la Champions League 2024 que disputaron Real Madrid y Borussia Dortmund, antes de alcanzar el mayor desafío posible con la definición de una Copa del Mundo.

Su carrera también estuvo atravesada por un episodio extradeportivo ocurrido en 2020. Vincic fue detenido durante un operativo policial en una cabaña de Bijeljina, en Bosnia y Herzegovina, en una investigación vinculada con prostitución y tráfico de estupefacientes. En el procedimiento se secuestraron nueve mujeres, 26 hombres, 14 paquetes de cocaína, 10 armas de fuego, tres chalecos antibalas y más de 10 mil euros en efectivo.

El esloveno siempre rechazó cualquier vínculo con la causa y recibió el respaldo de su federación. Tras el episodio declaró: "No tengo nada que ver con eso. Acepté una invitación para almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento de ello. Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente vino la Policía y sucedió lo que sucedió". Tiempo después, la Federación de Eslovenia sostuvo que se trató de un "malentendido" y respaldó al árbitro al afirmar: "Estaba en el sitio equivocado en el momento inadecuado".