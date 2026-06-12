El gesto de Dibu Martínez y la frase: "Estamos bien"

El arquero campeón del mundo, que llegó a Estados Unidos con un dedo roto y debió entrenar varios días con un yeso, levantó el pulgar este viernes y confirmó su presencia en el estreno ante Argelia del martes.
Luego de haber exhibido gestos de molestias al revolcarse en la práctica del último jueves, la situación de Emiliano Martínez evoluciona favorablemente. Aunque esta tarde asustó a todo un país por un dolor en su mano, llevó tranquilidad a toda la Selección Argentina a tan solo cuatro días del debut en el Mundial 2026 contra Argelia.
El entrenamiento a puertas abiertas de este viernes fue una revolución de sensaciones. El arquero titular indiscutido y una de las piezas claves en el ciclo de Lionel Scaloni, preocupó desde aquella fractura que sufrió en la final de la Europa League que ganó con Aston Villa, la que lo obligó a llegar entre algodones a la concentración en Kansas City.
Arrancó su estadía en Estados Unidos con entrenamiento con los pies, aún con el yeso y después con una venda. La buena noticia llegó cuando los análisis nuevos señalaron que había callo óseo y anunciaron que a partir de allí la recuperación sería mucho más rápida. Desde el jueves se calzó ambos guantes y, aunque con una pelotita de tenis, empezó a realizar los trabajos típicos en su puesto.
Esta tarde parecía haber avanzado porque comenzó a atrapar con ambas manos las pelotas que le tiraban, luego de no haber exigido la derecha ayer. Sin embargo y todavía en alerta por su situación, en la práctica abierta de esta tarde llamó la atención: se lo vio visiblemente molesto con su mano. Sin dudarlo, se sacó los guantes y se sumó al fútbol tenis, junto a los otros arqueros (Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán).
Para evitar cualquier complicación, le vendaron su dedo anular. Un poco más tarde, se retiró a continuar el entrenamiento en el gimnasio y, ante la pregunta de un periodista de TyC Sports, Dibu llevó tranquilidad y calmó las aguas que se revolucionaron por su gesto: “Estamos bien”. Esa frase la acompañó con su pulgar arriba y un semblante positivo. Su presencia en el debut, por ahora, no está en duda y apunta a defender el arco contra Argelia el próximo martes.
comentar