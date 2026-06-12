El gesto de Dibu Martínez y la frase: "Estamos bien"

Para evitar cualquier complicación, le vendaron su dedo anular. Un poco más tarde, se retiró a continuar el entrenamiento en el gimnasio y, ante la pregunta de un periodista de TyC Sports, Dibu llevó tranquilidad y calmó las aguas que se revolucionaron por su gesto: “Estamos bien”. Esa frase la acompañó con su pulgar arriba y un semblante positivo. Su presencia en el debut, por ahora, no está en duda y apunta a defender el arco contra Argelia el próximo martes.