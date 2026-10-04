Buenas noticias en River: Andrada y Almada avanzan con sus lesiones y regresarían en las próximas fechas del Clausura

Ahora, los próximos entrenamientos serán importantes para definir el panorama. Andrada aparece como el que tiene mayores posibilidades de regresar frente a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que su compañero todavía deberá esperar para conocer si estará en condiciones.

River sumó su tercer triunfo consecutivo con goles de Tobías Andrada y Thiago Almada.

En caso de no llegar al compromiso en Núñez, Almada tendría como siguientes objetivos el partido ante Sarmiento, previsto para el miércoles 14 de octubre en Junín, o el posterior encuentro con Belgrano, programado para el fin de semana del 18 en el Mario Alberto Kempes, aunque todavía sin día confirmado.