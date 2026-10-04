Buenas noticias en River: Andrada y Almada avanzan con sus lesiones y regresarían en las próximas fechas del Clausura

El cuerpo técnico espera contar con ambos futbolista tras la pausa internacional, aunque uno de ellos tiene mayores posibilidades de reaparecer en el próximo partido.
La vuelta del Torneo Clausura empieza a tomar forma para River, que recibió dos novedades alentadoras en la recuperación de sus lesionados. Thiago Almada y Tobías Andrada volvieron a realizar trabajos con pelota y podrían obtener el alta médica durante la próxima semana. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio tendrá como próximo desafío el sábado 10 de octubre, desde las 21.30, ante Estudiantes de Río Cuarto. El encuentro correspondiente a la fecha 12 se disputará en el Estadio Monumental, donde el cuerpo técnico espera tener nuevamente a disposición a sus habituales titulares.
Los dos futbolistas habían terminado con molestias el duelo frente a Huracán, disputado el 19 de septiembre por la décima jornada. La situación obligó a ambos a abandonar el campo durante la primera mitad, aunque las lesiones tuvieron diferentes características.
Almada sólo pudo permanecer cinco minutos en cancha antes de sufrir un desgarro grado 1 en el cuádriceps izquierdo. Andrada, en tanto, fue sustituido cerca del cierre del primer tiempo y, pese a su preocupación inicial, los estudios determinaron que había padecido únicamente un golpe en el muslo derecho.
La situación también tuvo impacto en la Selección Argentina. Lionel Scaloni había incluido a los dos en la convocatoria para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, pero luego fueron desafectados para continuar el proceso de recuperación en el club.
Ahora, los próximos entrenamientos serán importantes para definir el panorama. Andrada aparece como el que tiene mayores posibilidades de regresar frente a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que su compañero todavía deberá esperar para conocer si estará en condiciones.
En caso de no llegar al compromiso en Núñez, Almada tendría como siguientes objetivos el partido ante Sarmiento, previsto para el miércoles 14 de octubre en Junín, o el posterior encuentro con Belgrano, programado para el fin de semana del 18 en el Mario Alberto Kempes, aunque todavía sin día confirmado.
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