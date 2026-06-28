Canadá venció de manera agónica a Sudáfrica y clasificó a los octavos del Mundial

En un primer tiempo muy chato, Canadá tuvo la apertura del marcador sobre el final con una increíble triple chance que no se entiende como no terminó con festejo del local. Un cabezazo en el área chica tras un córner que Ronwen Williams atajó con uno de sus pies y después dos remates muy cercanos fuertes que fueron bloqueados primero por un defensor y luego otra vez por el arquero.