Canadá venció de manera agónica a Sudáfrica y clasificó a los octavos del Mundial

Con un gol de Stephen Eustáquio a los 92 minutos, el equipo anfitrión superó 1 a 0 a los sudafricanos y se metió por primera vez en su historia entre los 16 mejores del certamen.
Histórico: Canadá disputará los octavos de final de un Mundial por primera vez en la historia. El equipo anfitrión venció 1 a 0 a Sudáfrica en los 16avos de final con un gol agónico y accedieron a una instancia desconocida para el seleccionado, que ahora tendrá un cruce contra Marruecos o Países Bajos.
Canadá se llevó un premio merecido al final porque fue el equipo que buscó en todo momento el triunfo y que contó con las situaciones más claras frente a un combinado sudafricano que tuvo un plan de partido más pensando en defender que en atacar queriendo estirar la agonía cediendo el balón en vez de ser protagonista para ser triunfador.
En un primer tiempo muy chato, Canadá tuvo la apertura del marcador sobre el final con una increíble triple chance que no se entiende como no terminó con festejo del local. Un cabezazo en el área chica tras un córner que Ronwen Williams atajó con uno de sus pies y después dos remates muy cercanos fuertes que fueron bloqueados primero por un defensor y luego otra vez por el arquero.
Williams fue el gran responsable para que Sudáfrica haya llegado a 16avos de final y para mantener el 0-0 hasta el anteúltimo suspiro del encuentro. En el complemento, el arquero le atajó un mano a mano a Tani Oluwaseyi con ayuda de un compañero que terminó despejando el balón del área.
Los minutos pasaban y todo indicaba que la serie se definiría en el alargue. Sin embargo, el capitán Stephen Eustaquio controló de pecho y sacó un derechazo con destino de red a los 92 minutos tras un despeje de cabeza al medio de Ime Okon, quien estará lamentando la situación durante mucho tiempo. Fue 1 a 0 del anfitrión en Los Ángeles.
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