Cappa, quien ganó la Charity Cup con el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica en 2005, hizo una llamativa declaración sobre el actual River. "Tiene una cuenta pendiente si no ganó ni un solo torneo local con un equipo superior en lo económico a otros equipos", indicó sobre Gallardo que, en el club de Núñez, obtuvo dos Copa Libertadores, una Copa Sudamericana, dos Copas Argentinas, una Supercopa, dos Recopas Sudamericana y una Suruga Bank.

ADEMÁS

De los memes a la ovación: la historia de Milton Casco en River

En ese mismo sentido, el ex entrenador de Huracán que casi gana el Torneo Clausura 2009, añadió, en una entrevista con Crack Deportivo, que "un equipo se ve en campeonatos largos porque en torneos cortos también se depende de la suerte". Por otro lado agregó: "Gallardo no ganó ningún campeonato local, no lo puede sostener".

Ángel Cappa dirigió 18 partidos en el club millonarios. Allí obtuvo siete victorias, seis empates y cinco derrotas. Por su parte, Gallardo se convirtió en el entrenador más importante de River.