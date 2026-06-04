River logró un acuerdo con Ángel Correa y negocia con Tigres para cerrar el pase

Las conversaciones entre las partes comenzaron hace varios meses y fueron ganando intensidad con el correr de las semanas. Correa ve con buenos ojos la posibilidad de volver al país después de más de una década en el exterior y considera atractivo el proyecto deportivo de River. Además, el atacante llegaría para afrontar una segunda parte del año cargada de objetivos, con la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina como principales desafíos.