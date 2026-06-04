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River logró un acuerdo con Ángel Correa y negocia con Tigres para cerrar el pase

El delantero dio el visto bueno para regresar al fútbol argentino, pero el club mexicano exige una cifra superior a la que ofrece el Millonario.

River avanzó de manera decisiva por Ángel Correa y ya logró un acuerdo verbal con el futbolista para incorporarlo después del Mundial 2026. La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo le ofreció un contrato a largo plazo y se comprometió a igualar el salario que percibe en Tigres. Con el visto bueno del delantero, ahora el foco está puesto en las negociaciones con el club mexicano, dueño de su ficha.

Las conversaciones entre las partes comenzaron hace varios meses y fueron ganando intensidad con el correr de las semanas. Correa ve con buenos ojos la posibilidad de volver al país después de más de una década en el exterior y considera atractivo el proyecto deportivo de River. Además, el atacante llegaría para afrontar una segunda parte del año cargada de objetivos, con la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina como principales desafíos.

Sin embargo, la operación todavía está lejos de resolverse. Tigres no tiene intenciones de desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras y sólo aceptaría abrir una negociación formal por una cifra cercana a los 14 millones de dólares. El conjunto mexicano desembolsó 9,5 millones por el campeón del mundo hace apenas un año y pretende obtener una ganancia importante en caso de transferirlo.

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Ángel Correa sería el segundo campeón del mundo en sumarse en este mercado, después de Otamendi.

Ángel Correa sería el segundo campeón del mundo en sumarse en este mercado, después de Otamendi.

Del lado de River, la oferta inicial ronda los 10 millones de dólares y, aunque existe margen para mejorarla, en Núñez consideran excesiva la pretensión de Tigres. Con el acuerdo contractual ya encaminado y la voluntad del jugador de regresar al fútbol argentino, las próximas reuniones serán determinantes para saber si el Millonario logra concretar otro refuerzo de jerarquía para su plantel.

ADEMÁS: Francia cayó ante Costa de Marfil y España no pasó del empate con Irak antes del Mundial

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