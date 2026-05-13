Independiente ya piensa en la Copa Argentina tras la eliminación del campeonato

El equipo de Gustavo Quinteros retomó los entrenamientos y apunta al cruce con Unión para cerrar el semestre con una sonrisa después de la eliminación en el Torneo Apertura.
Independiente dejó atrás la eliminación frente a Rosario Central en los octavos de final del Torneo Apertura y comenzó a preparar el encuentro ante Unión por los 16avos de final de la Copa Argentina. Luego de la caída por 3 a 1 con el Canalla en Arroyito, el plantel regresó este miércoles a los entrenamientos con el objetivo de cerrar el semestre con una victoria que le permita seguir en competencia y mantener viva la ilusión de clasificar a la Copa Libertadores.
El cuerpo técnico encabezado por Gustavo Quinteros espera recuperar futbolistas importantes que arrastran molestias físicas: Kevin Lomónaco terminó con problemas los partidos ante Central y San Lorenzo, mientras que Santiago Montiel continúa recuperándose de un desgarro sufrido en el clásico frente a Racing. Ambos serán evaluados en los próximos días para determinar si pueden estar disponibles en el cruce ante el Tatengue, que todavía no tiene sede ni programación confirmada.
En Avellaneda analizaron la posibilidad de disputar un amistoso para mantener ritmo de competencia durante la pausa, aunque finalmente descartaron esa alternativa debido a la cercanía del compromiso por Copa Argentina. Por otro lado, Unión también quedó eliminado recientemente del Apertura tras perder 2-0 frente a Belgrano en Córdoba, por lo que ambos equipos llegarán al duelo con la necesidad de reencauzar el semestre.
Aún sin día ni sede confirmada, la Copa Argentina aparece como el gran objetivo inmediato para Independiente, no solo por la posibilidad de conquistar un título, sino también por el acceso a la próxima Copa Libertadores. El certamen representa además una cuenta pendiente para el club, que nunca logró superar los cuartos de final desde que se reinstauró el torneo. Con el campeonato local ya terminado para el Rojo, el partido ante Unión se transformó en una parada decisiva para el futuro deportivo del equipo.
comentar