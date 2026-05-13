Independiente ya piensa en la Copa Argentina tras la eliminación del campeonato

Aún sin día ni sede confirmada, la Copa Argentina aparece como el gran objetivo inmediato para Independiente, no solo por la posibilidad de conquistar un título, sino también por el acceso a la próxima Copa Libertadores. El certamen representa además una cuenta pendiente para el club, que nunca logró superar los cuartos de final desde que se reinstauró el torneo. Con el campeonato local ya terminado para el Rojo, el partido ante Unión se transformó en una parada decisiva para el futuro deportivo del equipo.