Escándalo en el fútbol italiano: investigan red de prostitución con clientes de la Serie A

Otro punto relevante es el uso de óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”, en fiestas privadas organizadas por la red. Según la causa, esta sustancia era elegida por sus efectos euforizantes y por no ser detectable en controles antidopaje, lo que la volvía especialmente atractiva para deportistas. En paralelo, una testigo clave aseguró que la actividad continuó incluso durante las restricciones por la pandemia: “Trabajábamos casi todas las noches, incluso durante el lockdown”.

El expediente también detalla el rol de las mujeres dentro del sistema. Muchas eran jóvenes, italianas y extranjeras, y participaban en encuentros con clientes seleccionados, principalmente futbolistas profesionales. Según consta en la investigación, la organización retenía al menos el 50% de cada pago, en un circuito que generó ingresos millonarios. La causa sigue abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas semanas.