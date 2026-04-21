Escándalo en el fútbol italiano: investigan red de prostitución con clientes de la Serie A

La Justicia de Milán desarticuló una organización que operaba con futbolistas, empresarios y celebridades que derivó en varios detenidos y encontrar cifras millonarias.
La Justicia italiana investiga una presunta red de prostitución VIP que funcionó durante años en Milán y que tenía entre sus clientes a futbolistas de la Serie A, además de empresarios y figuras públicas. La causa, impulsada por la fiscalía local y difundida por La Gazzetta dello Sport, derivó en la detención de cuatro personas y el secuestro de más de 1,2 millones de euros. ¡Hay al menos 50 jugadores mencionados! Sin embargo, sus identidades permanecen bajo reserva y no están imputados por el momento.
El expediente describe un sistema estructurado que ofrecía servicios de lujo combinados con encuentros sexuales pagos. La organización operaba bajo la fachada de una agencia de eventos y proponía paquetes que incluían cenas en restaurantes exclusivos, acceso a boliches selectos y citas en hoteles cinco estrellas o departamentos privados. La operatoria no se limitaba a Italia, ya que también se registraron viajes a destinos internacionales como Mykonos, elegidos por su perfil turístico de alto nivel.
La estructura tenía base en Cinisello Balsamo y era liderada por Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, quienes quedaron bajo arresto domiciliario junto a otros colaboradores. Según la investigación, utilizaban una sociedad formal para encubrir actividades ilícitas, mientras que la captación de clientes se realizaba principalmente a través de redes sociales, en especial mediante la cuenta de Instagram @Made_luxury_concierge, seguida por numerosos protagonistas del fútbol italiano.
Las escuchas telefónicas incorporadas al expediente permiten reconstruir el funcionamiento interno de la red. En una de ellas, citada por la prensa italiana, se menciona la demanda de un piloto de Fórmula 1 en busca de servicios pagos, lo que evidencia que el circuito no se limitaba al fútbol. “Eran muchos, adinerados y en busca de diversión”, consignan los documentos judiciales sobre el perfil de los clientes habituales.
Otro punto relevante es el uso de óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”, en fiestas privadas organizadas por la red. Según la causa, esta sustancia era elegida por sus efectos euforizantes y por no ser detectable en controles antidopaje, lo que la volvía especialmente atractiva para deportistas. En paralelo, una testigo clave aseguró que la actividad continuó incluso durante las restricciones por la pandemia: “Trabajábamos casi todas las noches, incluso durante el lockdown”.
El expediente también detalla el rol de las mujeres dentro del sistema. Muchas eran jóvenes, italianas y extranjeras, y participaban en encuentros con clientes seleccionados, principalmente futbolistas profesionales. Según consta en la investigación, la organización retenía al menos el 50% de cada pago, en un circuito que generó ingresos millonarios. La causa sigue abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas semanas.
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