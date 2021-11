Central Córdoba goleó 5-0 a Arsenal y festejó con su gente

Sebastián Ribas y Milton Gimenez, en dos ocasiones cada uno, y Lucas Melano, fueron los autores de los cinco tantos del local.

El conjunto de Santiago del Estero salió a la cancha con la intención de dominar y lo consiguió. A los 18’, en el intento por controlar el balón, Tadeo Rodrigo metió la mano y el árbitro sin dudarlo cobró penal para Central Córdoba.

Milton Gimenez fue quien se encargó de disparar desde los doce pasos y finalmente logró hacerlo con éxito para que el local festeje el 1-0.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1465485150238744582 #LPFxTNTsports | ¡Un bombazo! Milton Giménez cruzó el penal y abrió el partido para Central Córdoba. pic.twitter.com/VvLKpeVUEB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2021 Twitter">

Los de Sarandí no lograron reaccionar a tiempo y a penas dos minutos después sufrieron el segundo gol. Con una buena asistencia de Milton Gimenez, el uruguayo Sebastián Ribas definió con seguridad y colocó el 2-0.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1465485811173007365 #LPFxTNTsports | ¡Doble golpe! Sebastián Ribas, dos minutos después del 1-0, ganó la espalda del defensor y clavó el segundo de Central Córdoba en Santiago del Estero. pic.twitter.com/ZDynUC48nw — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2021

Arsenal no supo cómo revertir su rendimiento para jugar de igual a igual y no dejó de sufrir la constante presión del contrincante, que no desaprovechó sus oportunidades.

A los 34’, un nuevo tanto del local volvió a golpear a los de Sarandí. Lucas Melano apareció libre en el área chica y empujando el balón amplió la ventaja a 3-0.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1465487915140763651 #LPFxTNTsports | ¡Arrasa el Ferroviario! Lucas Melano apareció en el área chica luego del cabezazo de su compañero y la mandó a guardar para el 3-0 de Central Córdoba. pic.twitter.com/NKtLn3bCyj — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2021

Las cosas no cambiaron en el segundo tiempo, y si bien por momentos Arsenal intentó imponer su juego, la intensidad de Central no se lo permitió y continuó siendo el local el protagonista en la cancha.

El cuarto gol de los santiagueños no tardó en llegar y el Arse se alejó cada vez más de revertir el resultado. A los 19´, Sebastián Ribas remató de primera y clavó el 4-0 para su equipo.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1465500058019893250 #LPFxTNTsports | ¡Tremendo pase! Tras una gran habilitación de Jesús Soraire, Sebastián Ribas definió de primera y dejó sin chances a Alejandro Medina para clavar el 4-0 de Central Córdoba. pic.twitter.com/pL2Seb4akf — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2021

El sufrimiento para los dirigidos por Dario Espínola se mantuvo hasta el final y Milton Giménez anotó su doblete coronando una noche soñada para los de Santiago del Estero con una goleada de 5-0.