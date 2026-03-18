Champions League: Atlético Madrid eliminó a Tottenham con Julián Álvarez como figura

El equipo de Diego Simeone perdió 3 a 2 con los Spurs en Londres y, con una global de 7 a 5, avanzó a cuartos de final del certamen copero. La Araña marcó un golazo y dio una asistencia en el duelo.
Atlético Madrid perdió 3 a 2 con Tottenham en Londres, pero se clasificó a los cuartos de final de la Champions League gracias al 5 a 2 de la ida en España. El equipo de Diego Simeone contó con un Julián Álvarez que volvió a ser decisivo con un gol y una asistencia. En la próxima instancia se enfrentará a Barcelona.
El conjunto inglés abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo con un cabezazo de Kolo Muani en el medio del área y puso en aprietos al Colchonero, que necesitaba reaccionar para no complicar la serie. La respuesta llegó en el primer minuto del complemento, con un contragolpe que finalizó Julián Álvarez con un derechazo cruzado al ángulo para el empate parcial que le dio tranquilidad al equipo español en un momento clave del partido.
A los siete minutos, Tottenham volvió a ponerse en ventaja tras recuperar la pelota en una salida del Atlético y Xavi Simons disparó desde afuera abriendo el pie y la puso contra un palo. Pero el conjunto de Diego Simeone reaccionó otra vez y llegó al 2-2 con un cabezazo de Dávid Hancko tras un córner ejecutado por el Julián Álvarez, que sumó así una asistencia además de su gol. Con ese resultado, el Colchonero recuperó el control de la serie y obligó al local a ir por más.
En el tramo final, los Spurs anotaron el tercero de penal, nuevamente por intermedio de Simons, aunque el resultado no alcanzó para revertir la diferencia conseguida por el equipo de Simeone en el partido de ida. Atlético Madrid resistió los últimos minutos y aseguró la clasificación en un cierre cargado de tensión.
Con este resultado, el Colchonero se metió entre los ocho mejores de Europa y tendrá un cruce de alto voltaje ante Barcelona en los cuartos de final del certamen copero. La figura de la serie fue Julián Álvarez, que convirtió tres goles en los dos partidos y volvió a ser determinante para un equipo que mantiene la ilusión de pelear la Champions.
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