Champions League: Atlético Madrid eliminó a Tottenham con Julián Álvarez como figura

A los siete minutos, Tottenham volvió a ponerse en ventaja tras recuperar la pelota en una salida del Atlético y Xavi Simons disparó desde afuera abriendo el pie y la puso contra un palo. Pero el conjunto de Diego Simeone reaccionó otra vez y llegó al 2-2 con un cabezazo de Dávid Hancko tras un córner ejecutado por el Julián Álvarez, que sumó así una asistencia además de su gol. Con ese resultado, el Colchonero recuperó el control de la serie y obligó al local a ir por más.